Вибухи в Енергодарі спозаранку! Росіяни обстрілюють місто з мінометів та авіації — є загиблі

З п’ятої години ранку 1 вересня в Енергодарі не припиняються обстріли російських військ. Загарбники залучають міномети, автомати та гелікоптери.

Про це повідомляє голова міста Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі. За його словами, вже відомо про загиблих та поранених серед цивільного населення.

Надходить інформація про влучання у житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова.

У приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті. У приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки! — каже Орлов.

Крім того, росіяни ведуть артобстріл по заздалегідь погодженому маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС. Через це передова група ООН не може продовжити рух.

Також страждає й сама ЗАЕС. Сьогодні росіяни вкотре обстріляли з мінометів майданчик станції. Спрацював аварійний захист і відключився п’ятий енергоблок. Про це повідомляють в Енергоатомі.

А ще пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб. Непрацюючий другий енергоблок залишився знеструмленим. Наразі працюють дизель-генератори.

Це вже вдруге протягом останніх десяти днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції, — підкреслюють в Енергоатомі.

Шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно дає струм для власних потреб ЗАЕС.

Сьогодні триває сто дев’яноста доба протистояння. Актуальна карта бойових дій в Україні підкаже тобі, де наразі найнебезпечніші ділянки фронту.

Читай нас у Telegram!