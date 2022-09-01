Україна

Вибухи в Енергодарі спозаранку! Росіяни обстрілюють місто з мінометів та авіації — є загиблі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 09:45

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