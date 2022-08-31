Місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС — що відбувається на атомній станції та в Енергодарі сьогодні

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції та в місті Енергодар залишається надзвичайно складною. Російські військові продовжують свою відпрацьовану тактику ядерного тероризму, залякуючи весь світ.

Читай, яка зараз ситуація на ЗАЕС та в Енергодарі.

Що відбувається на ЗАЕС

Загарбники не припиняють обстріли самої станції та її околиць, а також, схоже, поки що не збираються забирати з території ядерного об’єкта свою зброю.

Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси.

Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину, — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він також розповів, що окупанти влаштовують провокації на тих напрямках, з яких місія МАГАТЕ має прибути на станцію.

Місія МАГАТЕ

Учора в Україну приїхали представники Міжнародного агентства з атомної енергії, а вже сьогодні зранку, 31 серпня, команда експертів вирушила до ЗАЕС. Про це повідомили в Енергоатомі.

Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулась безпечно та працювала повною мірою. Сподіваюсь, що МАГАТЕ зможе почати свою роботу, — висловив надію Зеленський.

Перед цим росіяни катували працівників Запорізької АЕС, щоб ті приховали правду від місії МАГАТЕ. Проте українська сторона має відеозаписи того, як ворожа техніка БМП-80 заїхала на станцію та залишилась там.

Крім того, мешканці Енергодара повідомляють, що під час обстрілів передмістя Енергодару снаряди летять 3-5 секунд, тобто росіяни ведуть вогневий вплив у безпосередній близькості до ядерного об’єкта. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Відтак надзвичайно важливо, щоб станція перебувала під контролем України, а росіяни повністю вивели звідти свої війська та техніку.

Маємо таку скромну надію, що буде успіх. Успіх полягатиме в тому, що безпосередньо і майданчик, і територія навколо станції буде демілітаризована. А станція та саме питання ядерної безпеки будуть під контролем МАГАТЕ і НАЕК Енергоатому, — сказав Старух.

Ситуація в Енергодарі

Ситуація в місті-супутнику ЗАЕС також не покращується. Старух зазначає, що третина населення міста вже виїхала, але принаймні 11 000 працівників атомної станції мають залишатись на місці та працювати.

Частина з них безпосередньо працює на АЕС, а частина працює віддалено, але так само важлива їхня участь у процесі життєзабезпечення атомного об’єкта.

— Зупинити його неможливо просто так. Це не просто вимкнув вимикач — і блендер не працює. Це об’єкт, який постійно, на десятиліття чи на століття вперед, має бути під наглядом професійної команди, — наголошує голова Запорізької ОВА.

Крім того, Енергодар та ЗАЕС — єдиний взаємозалежний організм. Якщо не працюватиме атомна станція, то в місті не буде ні електрики, ні тепла. Адже саме із ЗАЕС вторинне тепло використовується для потреб населення.

У місті також залишаються рятувальники та пожежники, які невтомно ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Коли були обстріли станції минулого тижня, коли була пожежа і лінія 750 КВт вимкнулась, наші пожежники тушили. Потім їх обстрілювали з мінометів російські окупанти, — ділиться Старух.

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