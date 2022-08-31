Україна

Місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС — що відбувається на атомній станції та в Енергодарі сьогодні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Серпня 2022, 11:36
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