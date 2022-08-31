Миссия МАГАТЭ выехала на ЗАЭС — что происходит на атомной станции и в Энергодаре сегодня

Ситуация на Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар остается очень сложной. Российские военные продолжают свою отработанную тактику ядерного терроризма, пугая весь мир.

Читай, какая сейчас ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре.

Что происходит на ЗАЭС

Захватчики не прекращают обстрелы самой станции и ее окрестностей, а также, похоже, пока не собираются убирать с территории ядерного объекта свое вооружение.

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Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы.

Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за действий российской стороны не снижается ни на час, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что оккупанты устраивают провокации на тех направлениях, по которым миссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию.

Миссия МАГАТЭ

Вчера в Украину приехали представители Международного агентства по атомной энергии, а уже сегодня утром, 31 августа, команда экспертов отправилась на ЗАЭС. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полной мере. Надеюсь, что МАГАТЭ сможет начать свою работу, — выразил надежду Зеленский.

Перед этим россияне пытали работников Запорожской АЭС, чтобы скрыть правду от миссии МАГАТЭ. Однако у украинской стороны есть видеозаписи того, как вражеская техника БМП-80 заехала на территорию станции ​​и осталась там.

Кроме того, жители Энергодара сообщают, что при обстреле пригорода Энергодара снаряды летят 3-5 секунд, то есть россияне ведут огонь в непосредственной близости к ядерному объекту. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы станция находилась под контролем Украины, а россияне полностью вывели оттуда свои войска и технику.

Есть такая скромная надежда, что будет успех. Успех состоит в том, что непосредственно и площадка, и территория вокруг станции будет демилитаризована. А станция и вопросы ядерной безопасности будут под контролем МАГАТЭ и НАЭК Энергоатома, — сказал Старух.

Ситуация в Энергодаре

Ситуация в городе-спутнике ЗАЭС также не улучшается. Старух отмечает, что треть населения города уже выехала, но по крайней мере 11 000 работников атомной станции должны оставаться на месте и работать.

Часть из них непосредственно работает на АЭС, а часть работает удаленно, но их участие в процессе жизнеобеспечения атомного объекта также важно.

Остановить его невозможно просто так. Это не просто переключил выключатель — и блендер не работает. Это объект, который постоянно, на десятилетия или столетия вперед, должен находиться под наблюдением профессиональной команды, — отмечает глава Запорожской ОВА.

Кроме того, Энергодар и ЗАЭС — единый взаимосвязанный организм. Если не будет работать атомная станция, в городе не будет ни электричества, ни тепла. Ведь именно вторичное тепло с ЗАЭС используется для нужд населения.

В городе также остаются спасатели и пожарные, которые постоянно ликвидируют последствия российских обстрелов.

Когда были обстрелы станции на прошлой неделе, когда был пожар и линия 750 кВт выключилась, наши пожарные тушили. Потом их обстреливали из минометов российские оккупанты, — делится Старух.

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