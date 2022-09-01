Взрывы в Энергодаре с самого утра! Россияне обстреливают город из минометов и авиации — есть погибшие

С пяти часов утра 1 сентября в Энергодаре не прекращаются обстрелы российских войск. Захватчики применяют минометы, автоматы и вертолеты.

Об этом сообщает глава города Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале. По его словам, уже известно о погибших и раненых среди гражданского населения.

Поступает информация о попадании в жилые дома по улице Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова.

В частные дома в кооперативах в пригороде. В приемную СМСЧ, магазин, детские садики! — говорит Орлов.

Кроме того, россияне ведут артобстрел по заранее согласованному маршруту миссии МАГАТЭ из Запорожья на Запорожскую АЭС. Поэтому передовая группа ООН не может продолжить движение.

Также страдает и сама ЗАЭС. Сегодня россияне в очередной раз обстреляли из минометов площадку станции. Сработала аварийная защита и отключился работающий пятый энергоблок. Об этом отмечают в Энергоатоме.

Также повреждена линия резервного питания собственных нужд. Неработающий второй энергоблок остался обесточен. В настоящее время работают дизель-генераторы.

Это уже второй раз за последние десять дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции, — подчеркивают в Энергоатоме.

Шестой энергоблок продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно дает ток для собственных нужд ЗАЭС.

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