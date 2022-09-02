Украина

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: российские манипуляции, первые результаты и чего ждать дальше

Елена Яковлева, редактор сайта 02 сентября 2022, 12:00
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Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: российские манипуляции, первые результаты и чего ждать дальше
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0:04:51
Как прошло 1 сентября в школах Украины
Кто-то за партами, а кто-то в укрытии: как прошел Первый звонок в украинских школах
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 вересня
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