Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: российские манипуляции, первые результаты и чего ждать дальше

Вчера, 1 сентября, миссии МАГАТЭ наконец-то удалось посетить Запорожскую атомную электростанцию. Несмотря на все препятствия россиян, руководитель организации Рафаэль Гросси смог собрать, по его словам, важную информацию.

Пять членов команды все еще находятся на станции и продолжают анализировать ее состояние и риски, вызванные незаконным размещением российских боевиков и военной техники на ядерном объекте.

Читай, зачем была организована миссия МАГАТЭ, чего от нее ожидают и какие были первые выводы делегации после визита на ЗАЭС.

Вчера с пяти часов утра не прекращались обстрелы Энергодара. Захватчики использовали минометы, автоматы и вертолеты для поражения гражданской инфраструктуры, детских садов и жилых домов города.

Многие дома гражданской инфраструктуры, жилые дома разрушены. Есть прямое попадание боеприпасов в жилой дом, непосредственно в квартиру, — прокомментировал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Так россияне пытались запугать мирное население и заставить его свидетельствовать МАГАТЭ против Украины. Обстрелы они объяснили тем, что якобы это была реакция на высадку украинского десанта.

Однако украинская разведка опровергла эту информацию и сообщила, что жилые кварталы Энергодара обстреляли именно российские вертолеты К-52.

Кроме того, досталось и самой атомной станции. Россияне обстреляли из минометов территорию ЗАЭС в непосредственной близости от реакторов.

Поэтому сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок, а неработающий второй энергоблок остался обесточенным. К счастью, дизель-генераторы запустились в работу.

Россияне также обстреливали предварительно согласованный маршрут миссии. Поэтому колонне авто пришлось несколько часов ждать украинском блокпосту под Запорожьем.

Опоздав на три часа, МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС в сопровождении ООН и российских “тигров” около 14:00.

Впрочем, осмотреть станцию ​​удалось только под пристальным наблюдением оккупантов. В Энергоатоме утверждают, что россияне всячески искажали факты о собственных же обстрелах станции, обвиняя в этом Украину.

Для этого они привлекли якобы жителей Энергодара, которые “жаловались на обстрелы ВСУ”.

Свои военные грузовики, находящиеся в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск радиологической, химической и биологической защиты.

В этот день россияне существенно ограничили пребывание работников ЗАЭС на объекте и оставили только оперативный персонал, чтобы члены делегации как можно меньше общались с ними.

Кроме того, захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

В то же время россияне радостно приветствовали на станции своих пропагандистов. А два автобуса с представителями независимых украинских и мировых СМИ, которые ехали в колонне с МАГАТЭ, оккупанты не пропустили через свой блокпост.

— Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск, — отмечают в Энергоатоме.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM