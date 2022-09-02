Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: российские манипуляции, первые результаты и чего ждать дальше

Вчера, 1 сентября, миссии МАГАТЭ наконец-то удалось посетить Запорожскую атомную электростанцию. Несмотря на все препятствия россиян, руководитель организации Рафаэль Гросси смог собрать, по его словам, важную информацию.

Пять членов команды все еще находятся на станции и продолжают анализировать ее состояние и риски, вызванные незаконным размещением российских боевиков и военной техники на ядерном объекте.

Читай, зачем была организована миссия МАГАТЭ, чего от нее ожидают и какие были первые выводы делегации после визита на ЗАЭС.

“Подготовка” россиян к визиту МАГАТЭ

Вчера с пяти часов утра не прекращались обстрелы Энергодара. Захватчики использовали минометы, автоматы и вертолеты для поражения гражданской инфраструктуры, детских садов и жилых домов города.

За все полгода оккупации города Энергодар — это самый ужасный день. К сожалению, есть много пострадавших. Есть даже погибшие.

Многие дома гражданской инфраструктуры, жилые дома разрушены. Есть прямое попадание боеприпасов в жилой дом, непосредственно в квартиру, — прокомментировал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Так россияне пытались запугать мирное население и заставить его свидетельствовать МАГАТЭ против Украины. Обстрелы они объяснили тем, что якобы это была реакция на высадку украинского десанта.

Однако украинская разведка опровергла эту информацию и сообщила, что жилые кварталы Энергодара обстреляли именно российские вертолеты К-52.

Кроме того, досталось и самой атомной станции. Россияне обстреляли из минометов территорию ЗАЭС в непосредственной близости от реакторов.

Поэтому сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок, а неработающий второй энергоблок остался обесточенным. К счастью, дизель-генераторы запустились в работу.

Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б’ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому ????????. Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої «зацікавленості» Рф у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги ???????? «гарантій» для будь-яких посередників. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022

Как проходит визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Россияне также обстреливали предварительно согласованный маршрут миссии. Поэтому колонне авто пришлось несколько часов ждать украинском блокпосту под Запорожьем.

Опоздав на три часа, МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС в сопровождении ООН и российских “тигров” около 14:00.

Впрочем, осмотреть станцию ​​удалось только под пристальным наблюдением оккупантов. В Энергоатоме утверждают, что россияне всячески искажали факты о собственных же обстрелах станции, обвиняя в этом Украину.

Для этого они привлекли якобы жителей Энергодара, которые “жаловались на обстрелы ВСУ”.

Росіяни обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС. Вони хочуть зірвати візит місії @iaeaorg. Це дії держави-терориста, яка боїться, щоб світ дізнався правду.



Саме Росія відповідальна за все, що відбувається на ЗАЕС та в Енергодарі. Злочинців потрібно зупинити. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 1, 2022

Свои военные грузовики, находящиеся в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск радиологической, химической и биологической защиты.

В этот день россияне существенно ограничили пребывание работников ЗАЭС на объекте и оставили только оперативный персонал, чтобы члены делегации как можно меньше общались с ними.

Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности они пытаются спрятать во лжи и манипуляциях, — отмечают в Энергоатоме.

Кроме того, захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

В то же время россияне радостно приветствовали на станции своих пропагандистов. А два автобуса с представителями независимых украинских и мировых СМИ, которые ехали в колонне с МАГАТЭ, оккупанты не пропустили через свой блокпост.

— Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск, — отмечают в Энергоатоме.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Рафаэль Гросси пробыл на станции около двух часов, после чего вместе с большинством группы покинул ЗАЭС. За это время он побывал в машинном зале и увидел военную технику, обошел площадку и вошел внутрь энергоблоков, проинспектировал аварийные системы и дизель-генераторы.

На станции остаются пять наблюдателей, которые продолжают анализировать ситуацию на ЗАЭС.

Мы продемонстрировали, что международное сообщество присутствует на станции и может там остаться. Наша работа только началась, — сказал журналистам Гросси.

Что дальше

Ожидается, что после завершения визита делегация МАГАТЭ должна подготовить подробный отчет о ситуации на ЗАЭС, а также предоставить рекомендации по обеспечению ядерной безопасности.

Ключевой будет часть миссии, которая сейчас осталась на станции. Планируется, что она будет находиться там 3-4 дня. У нас много общих подходов к техническим вопросам, которые нужно оценить на ЗАЭС.

Фактически специалисты МАГАТЭ признают нарушение ключевых основополагающих принципов ядерной безопасности из-за действий, совершаемых оккупантами, — сказал в эфире телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Миссия должна заявить о том, что наличие военных и оружия на станции — действительно угроза ядерной безопасности. Следовательно, ЗАЭС необходимо немедленно демилитаризовать и вернуть под контроль Украины и Энергоатома.

Ведь для того, чтобы устранить последствия варварских действий оккупантов, украинским специалистам нужен физический доступ к ядерному объекту.

Гросси также сообщил, что будет выступать за постоянное представительство МАГАТЭ на станции, чтобы всегда получать объективную информацию о технических показателях ЗАЭС.

Во вторник Россия снова собирает экстренное заседание ООН по вопросам безопасности ЗАЭС. На нем Рафаэль Гросси должен предоставить подробный отчет.

Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции. И главное, что должно состояться — это демилитаризация территории станции.

Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ, — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Некоторые международные партнеры, в том числе США, выступают за контролируемое отключение станции.

Однако Герман Галущенко отмечает, что пока на ЗАЭС есть ядерный материал, то неважно, выдает она электроэнергию или нет. Ведь опасность взрыва в результате преступных действий россиян будет сохраняться.

Здесь не вопрос отключения станции или не отключения. Пока есть ядерный материал на станции, она представляет угрозу, особенно при условии оккупации РФ, — сказал он.

Напомним, перед приездом МАГАТЭ стало известно о том, что россияне пытают работников ЗАЭС для того, чтобы те не рассказали правду международной делегации. Читай об этом подробнее.

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