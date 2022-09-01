Україна

Ми зібрали багато важливої інформації — місія МАГАТЕ нарешті дісталась ЗАЕС: перші висновки

Єгор Ромахло 01 Вересня 2022, 20:30

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Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС - перша офіційна заява
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0:02:58
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Переселенці-фермери. Як батько і син з Донбасу почали нове життя на Одещині
0:00:00
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