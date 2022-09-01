Ми зібрали багато важливої інформації — місія МАГАТЕ нарешті дісталась ЗАЕС: перші висновки

Росіяни не припиняють ядерний шантаж навіть перед обличчям європейської комісії. Сьогодні на Запорізьку АЕС попри шалені обстріли таки дісталась комісія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі.

Окупаційні війська всіма силами перешкоджали руху колони — гатили по заздалегідь ухваленому маршруту. Декілька годин комісії довелось очікувати на українському блок-пості під Запоріжжям.

Вже після обіду експерти дістались російського пропускного пункту у Василівці. Звідти до Запорізької АЕС колону супроводжували рашистські “тигри”.

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Нарешті розпочалась ревізія станції, яка триватиме близько доби. І ось перша заява.

За ці декілька годин ми змогли зібрати багато важливої інформації та систематизувати її. Ті речі, які я хотів побачити, я побачив, — сказав Гроссі.

Загалом у перевірці беруть участь 14 спеціалістів МАГАТЕ. За даними ВВС, частина спостерігачів планує залишитись на Запорізькій станції до 3 вересня.

Далі Рафаель Гроссі наполягатиме на постійній присутності європейських фахівців на ЗАЕС — для отримання неупереджених та точних показників.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС зранку 1 вересня. Перед цим 30 серпня вона побувала в Києві та поспілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським.

Читай, як російські окупанти “готувались” до приїзду міжнародних спостерігачів.

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