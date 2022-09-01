Мы собрали много важной информации — миссия МАГАТЭ наконец-то досталась ЗАЭС: первые выводы

Россияне не прекращают ядерный шантаж даже перед лицом европейской комиссии. Сегодня на Запорожскую АЭС, несмотря на безумные обстрелы, досталась комиссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.

Оккупационные войска всеми силами препятствовали движению колонны — били по заранее принятому маршруту. Несколько часов комиссии пришлось ожидать на украинском блок-посте под Запорожьем.

Уже после обеда эксперты добрались до российского пропускного пункта в Васильевке. Оттуда на Запорожскую АЭС колонну сопровождали рашистские “тигры”.

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Наконец-то началась ревизия станции, которая продлится около суток. И вот первое заявление.

За эти несколько часов мы смогли собрать много важной информации и систематизировать ее. Те вещи, которые я хотел увидеть, я увидел, — сказал Гросси.

Всего в проверке принимают участие 14 специалистов МАГАТЭ. По данным BBC, часть наблюдателей планирует остаться на Запорожской станции до 3 сентября.

Далее Рафаэль Гросси будет настаивать на постоянном присутствии европейских специалистов на ЗАЭС для получения объективных и точных показателей.

Напомним, миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС утром 1 сентября. До этого 30 августа она побывала в Киеве и пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читай, как российские оккупанты “готовились” к приезду международных наблюдателей.

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