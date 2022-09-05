Деокупація не зупиняється ні на мить! Де замайорів український стяг і чи встояв Антонівський міст

Українські Збройні сили звільнили низку населених пунктів на Півдні та Сході України. На Херсонщині наші оборонці піддали нищівним обстрілам скупчення живої сили та техніки ворога та здійняли над одним із населених пунктів український прапор.

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Деокупація Херсонщини — оперативна інформація

Вкотре, руйнуючи логістику окупантів, ЗСУ вгатили й по Антонівському мосту, а просто зараз над ще однією херсонською переправою, в районі Дар’ївки, видніється дим.

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Деокупація Херсонщини не зупиняється ні на мить. Напередодні президент заявив про відновлення контролю над деякими населеними пунктами на Півдні.

Оперативне командування Південь повідомляє, що ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів та склад боєприпасів ворога. Також переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем української сторони.

Наші війська влучили по Антонівському мосту та російському пункту управління в Каховському районі, а також по двох контрольно-спостережних пунктах.

Аналітики Американського інституту вивчення війни в сьогоднішньому звіті вказали, що українські війська просуваються в кількох напрямках на заході Херсонської області.

Крім того, експерти помітили, що на тлі наступу українських військ проросійські блогери відкривають очі на справжні події на фронті:

Українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських військових блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 5 вересня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Усвідомлення поразки росіянами

У чергових перехоплених розмовах російські військові скаржаться на ситуацію на фронті: оборону прорвали, українці беруть їх у кільце, тікати нікуди і зв’язок не працює, бо вишку збили.

Наступ на Донецькому напрямку

Триває український наступ і на Донеччині. ЗСУ атакують на Слов’янському напрямку, вдалося звільнити стратегічно важливий населений пункт Озерне.

Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком. Село за селом. За нами перемога, — кажуть українські військові.

За успішне просування Володимир Зеленський подякував окремим бригадам ЗСУ.

Раніше ми розповідали, як російські окупанти з гордістю розповідають про скоєні жахи.

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