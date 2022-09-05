Україна

Деокупація не зупиняється ні на мить! Де замайорів український стяг і чи встояв Антонівський міст

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 05 Вересня 2022, 12:10

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