Деоккупация не останавливается ни на миг! Где снова развивается украинский флаг и выстоял ли Антоновский мост

Украинские Вооруженные силы освободили ряд населенных пунктов на Юге и Востоке Украины. В Херсонской области наши защитники подвергли сокрушительным обстрелам скопления живой силы и техники врага и подняли над одним из населенных пунктов украинский флаг.

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Деоккупация Херсонской области — оперативная информация

В очередной раз, разрушая логистику оккупантов, ВСУ ударили и по Антоновскому мосту, а прямо сейчас над еще одной херсонской переправой, в районе Дарьевки, виднеется дым.

Деоккупация Херсона не останавливается ни на миг. Президент заявил о возобновлении контроля над некоторыми населенными пунктами на Юге.

Оперативное командование Юг сообщает, что ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов и состав боеприпасов врага. Также переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем украинской стороны.

Наши войска попали по Антоновскому мосту и российскому пункту управления в Каховском районе, а также по двум контрольно-наблюдательным пунктам.

Аналитики Американского института изучения войны в сегодняшнем отчете указали, что украинские войска продвигаются по нескольким направлениям на западе Херсонской области.

Кроме того, эксперты заметили, что на фоне наступления украинских войск пророссийские блоггеры открывают глаза на подлинные события на фронте:

Украинские силы добились значительного прогресса, чтобы вызовет более реалистичные комментарии со стороны российских военных блоггеров, которые до сегодняшнего дня очень прислушивались к оптимистической риторике Кремля.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 5 сентября Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Осознание поражения россиянами

В очередных перехваченных разговорах российские военные жалуются на ситуацию на фронте: оборону прорвали, украинцы берут их в кольцо, убегать некуда и связь не работает, потому что вышку сбили.

Наступление на Донецком направлении

Продолжается украинское наступление и в Донецкой области. ВСУ атакуют на Славянском направлении, удалось освободить стратегически важный населенный пункт Озерное.

Освобождаем нашу землю шаг за шагом. Село за селом. За нами победа, — говорят украинские военные.

За успешное продвижение Владимир Зеленский поблагодарил отдельные бригады ВСУ.

Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты с гордостью рассказывают о совершенных ужасах.

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