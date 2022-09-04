Убил, кого не надо: российский военный гордится преступлениями — перехваченный разговор

В новом перехвате ГУР военный РФ признался жене об ужасном военном преступлении. Она же в свою очередь рассказала о военных, избегающих войны.

Ко мне приходят мужчины, которые с 2016 года болеют и резко перестали, когда уже не подлежат военному учету, вот почему они здесь, а вы там голодные и брошены, — рассказывает жена оккупанта.

Но интригой стало то, что сделал оккупант и отчего он так боится статьи. Он намекнул жене, что убил кого-то и ему уже никуда не уйти от ответственности.

Оккупанту придется отбывать наказание не только в своем государстве, но и перед народом Украины, потому что ВСУ найдет каждого, кто совершал зверства на нашей земле. Подробнее об интересном разговоре россиян – смотри в видео.

ВСУ уже переходят в контрнаступление и воюют за юг Украины. Читай, какие мысли и прогнозы Олега Жданова о контрнаступлении на Херсон.

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