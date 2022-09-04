Вбив, кого не треба було: російський військовий пишається злочинами — перехоплені розмови

У новому перехопленні ГУР військовий РФ зізнався дружині про жахливий воєнний злочин. Вона ж своєю чергою розповіла про військових, які уникають війни.

До мене приходять чоловіки, які з 2016-го року хворіють, та різко перестали, коли вже не підлягають військовому обліку, ось чому вони тут, а ви там голодні та кинуті, — розповідає дружина окупанта.

Але інтригою стало те, що зробив окупант та чого він так боїться статті. Він натякнув дружині, що вбив когось та йому вже нікуди не втекти від відповідальності.

Окупанту доведеться відбувати покарання не лише у своїй державі, а й перед народом України, тому що ЗСУ знайде кожного, хто чинив звірства на нашій землі. Докладніше про цікаву розмову росіян — дивись у відео.

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