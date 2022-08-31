Не контрнаступ, а розвідка боєм! Олег Жданов про ситуацію на Півдні України

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону проаналізував воєнні дії на Півдні України та поділився своїми прогнозами щодо перелому війни. Детальніше дивись у нашому матеріалі.

Наступ ЗСУ на Півдні — думка Жданова

На думку експерта, контрнаступ ЗСУ на Півдні ще не розпочався. Він вважає це розвідкою боєм.

Ми планомірно виносимо російське угруповання за допомогою артилерії та авіації, максимально знижуючи його боєздатність.

Там, де проводилися штурмові дії лінії оборони противника, місцями вона впала, місцями ні. Бої продовжуються, ЗСУ закріпилися на звільнених позиціях.

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Перелом у війні розпочався, тому що Україна перейшла від позиційної війни до атакувальної. Події на Півдні — це спроба перед наступом.

Наступні позиційні бої будуть набагато запеклішими, тому що російське командування намагатиметься повернути втрачене. Росіяни штурмуватимуть наші позиції.

Загалом робота артилерії та авіації — головне нині.

Бої на Південному напрямку будуть серйознішими і напруженішими, ніж на Донецькому.

Чи руйнуватимуть Кримський міст

Кримський міст дуже важливий, оскільки він є підживленням угруповання окупантів.

Щойно з’явиться перша можливість — ми почнемо атаки на Кримський міст.

Україні потрібні боєприпаси, бо зруйнувати Антонівський міст повністю поки не вийшло. І це лише через те, що будували його на совість. Нам потрібно щось потужніше.

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Чого очікувати від Рамштайну-5

Судячи з того, що політики хочуть провести зустріч особисто, нам варто чекати постачання серйознішого озброєння за лендлізом.

Там вирішуватимуться питання довгострокових поставок, пов’язані з повним переозброєнням української армії.

Я думаю, що цей Рамштайн буде ключовим.

Чому знизилася інтенсивність обстрілів: нова тактика чи в Росії закінчуються ракети

Олег Жданов вважає, що це нова тактика російських окупантів. Вони дуже втомились і не можуть підтримувати інтенсивність обстрілів.

Окупанти також залежать від вказівок зверху та підвезення озброєння.

Коли почнеться період заморозків та осінніх дощів, темпи з обох сторін знизяться.

Найближчого тижня ми зможемо побачити посилення бойових дій. Це пов’язано з перетягуванням недосформованого 3 армійського корпусу росіян на територію України. Ймовірно, у них великі проблеми з комплектацією війська.

Раніше ми розповідали, що місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС та про ситуацію там.

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