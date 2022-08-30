Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу

Начальниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на Херсонському напрямку. Що відомо про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині?

Контрнаступ ЗСУ на Півдні

Втрати росіян за цю ніч та вчорашній день сягли 160 людей, окрім того, ліквідовано майже 60 одиниць техніки окупантів.

Інформацію про чотири звільнені населені пункти на Херсонщині у Збройних Силах України поки не підтверджують і не спростовують — усе задля безпеки населення, яке там проживає, та безпеки підрозділів ЗСУ.

Жителям населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, радять за можливості евакуюватися або перебувати в укриттях.

Море також на українському боці — воно штормить і не дає діяти російському корабельному угрупованню. Відомо, що 13 кораблів ворога знаходяться у бойовій готовності.

Українська авіація завдає результативних ударів по російських окупантах. Повітряні бої завершуються на користь України.

Масована атака на Миколаїв проводилася з окупованої території за допомогою нетипового використання ЗРК С-300. Одну з цих установок ЗСУ вдалося знищити.

Вчора відбулося поповнення обмінного фонду. Морально-психологічний стан ворога розхитаний, що допомагає українській армії.

Україна тримає під вогневим контролем усі транспортні артерії, які окупанти могли б навіть гіпотетично використати для підтягування резервів. Тому будь-який їхній рух буде одразу припинено.

Раніше ми розповідали, як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ.

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