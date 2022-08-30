Тихонько несут потери! В ВСУ рассказали о ситуации на Юге и последствиях мощных атак по врагу

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала об оперативной ситуации на Херсонском направлении. Что известно о наступлении ВСУ на Юге?

Контрнаступление ВСУ на Юге

Потери россиян за эту ночь и вчерашний день составили 160 человек, кроме того, ликвидировано около 60 единиц техники оккупантов.

Информацию о четырех освобожденных населенных пунктах в Херсонской области в Вооруженных Силах пока не подтверждают и не опровергают для безопасности населения, проживающего там, и безопасности подразделений ВСУ.

Жителям населённых пунктов, которые находятся на линии огня, советуют по возможности эвакуироваться или находиться в укрытиях.

Море также на украинской стороне — оно штормит и не дает действовать российской корабельной группировке. Известно, что 13 кораблей врага находятся в боевой готовности.

Украинская авиация наносит результативные удары по российским оккупантам. Воздушные бои завершаются в пользу Украины.

Массированная атака на Николаев проводилась с оккупированной территории посредством нетипичного использования ЗРК С-300. Одну из этих установок ВСУ удалось уничтожить.

Вчера произошло пополнение обменного фонда. Морально-психологическое состояние врага расшатано, что помогает украинской армии.

Украина держит под огневым контролем все транспортные артерии, которые оккупанты могли бы даже гипотетически использовать для подтягивания резервов. Поэтому любое их движение будет сразу прекращено.

Раньше мы рассказывали, как оккупанты в украинском Крыму боятся наступления ВСУ.

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