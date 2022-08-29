В панике ищут партизан и усиливают репрессии: как оккупанты в украинском Крыму боятся наступления ВСУ

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала Яне Брензей, что оккупанты делают на полуострове.
На самом деле, курортного сезона на территории полуострова уже много лет нет. Если туда и едут, это российские граждане. В Крыму нет европейских или украинских туристов.
Ранее также были российские судьи, прокуроры или работники ФСБ, которые так любили ездить на территорию полуострова, но теперь их нет.
Конечно, это связано с полномасштабным вторжением и в связи с происходящими событиями на крымских военных базах.
Испуг огромный у оккупационных администраций и российских граждан, выезжающих с территории полуострова. Поэтому курортный сезон сорван.
Испуг огромный у оккупационных администраций и российских граждан, выезжающих с территории полуострова. Поэтому курортный сезон сорван.
К величайшему сожалению, усиливается так называемая охота на ведьм.
К величайшему сожалению, усиливается так называемая охота на ведьм.
Постоянно проходят разного рода обыски в домах крымчан, особенно на тех территориях, которые находятся ближе к линии между полуостровом и материковой частью Украины.
Это распространяется на наших крымчан, которые сопротивляются оккупантам. Однако в большинстве своем наши граждане к этому готовы и ждут освобождения.
А пока украинские военные упорно работают над освобождением всех украинских территорий, можно попытаться проверить, что ты знаешь о Крымском полуострове.
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