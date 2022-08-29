У паніці шукають партизанів й посилюють репресії: як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла Яні Брензей, що окупанти роблять на півострові.

Насправді курортного сезону на території півострова вже багато років немає. Якщо туди і їдуть, то це російські громадяни. У Криму немає жодних європейських чи українських туристів.

Раніше також були представники російських суддів, прокурорів чи працівників ФСБ, які так любили їздити на територію півострова, але тепер їх немає.

Звісно, що це пов’язано з повномасштабним вторгненням та у зв’язку з подіями, які відбуваються на кримських військових базах.

Переляк є величезним в окупаційних адміністраціях та російських громадян, які виїжджають з території півострова. Тому курортний сезон зірвано.

Як страх окупантів у Криму впливає на місцевих українських громадян

На превеликий жаль, посилюється так зване полювання на відьом.

Постійно відбуваються різного роду обшуки у будинках кримчан, особливо на тих територіях, що знаходяться ближче до лінії між півостровом та материковою частиною України.

Це поширюється на наших кримчан, які чинять спротив окупантам. Однак здебільшого наші громадяни до цього готові та чекають на звільнення.

А поки українські військові наполегливо працюють над звільненням всіх українських територій, можна спробувати перевірити, що ти знаєш про Кримський півострів.

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