Тисячі тонн знищенних боєприпасів, паніка та втеча росіян з Криму — ситуація на півострові сьогодні

Унікальний чорноморський півострів Крим Путін швидко перетворив на військову базу і тепер використовує її арсенал проти України.

Та ось у небі з’явилися стовпи диму і неприємні звуки вибухів на складах боєприпасів. Росіяни одразу поспіхом і в паніці вишикувались у затор на виїзді з півострова. Так для багатьох завершився гарячий сезон 2022.

Вибухи на аеродромі в Саках, авіабазі поблизу Сімферополя, пожежа на складі зброї під Джанкоєм — поки Київ офіційно не підтверджує походження та авторство вибухів, однак це точно переломний момент і підрив здатності Росії вести війну на півдні та сході України.

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Бо ж саме в Криму розташовані великі російські бази, і півострів відіграє важливу роль у постачанні військ. Військові експерти впевнені, що ці вибухи вже знищили 10-15 тисяч тонн боєприпасів і добряче завадять росармійцям найближчим часом на південному напрямку.

Як мінімум на тиждень, а то й півтора, російські війська в районі Херсона, Мелітополя й Бердянська залишаться без підживлення, — каже військовий експерт Роман Світан.

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