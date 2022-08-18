Україна

Тисячі тонн знищенних боєприпасів, паніка та втеча росіян з Криму — ситуація на півострові сьогодні

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 18 Серпня 2022, 10:30

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