Потужні вибухи у Криму — що сталося поблизу Джанкоя

Ранком вівторка, 16 липня, в окупованому Росією Криму прогриміла серія гучних вибухів. Про це повідомляли місцеві мешканці, а також численні новинні Telegram-канали.

Відео вибухів у Криму 16 серпня

Що відомо про вибухи у Криму

Наразі повідомляється про кілька вибухів на території Криму. Один із них — на електричній підстанції у Джанкойському районі.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляє, що є влучання у селі Майське Джанкойського району. Попередньо — палає сховище боєприпасів російської армії. Також повідомляється про влучання по військовій частині окупантів.

Зараз також дивляться

Вибухи лунають протягом години, — пише Чубаров.

Також є інформація про пожежу на трансформаторній підстанції в самому місті Джанкой та пожежу на залізничному вузлі, яким росіяни постачають підкріплення на материкову Україну.

Як українська сторона коментує вибухи у Криму

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко 5 каналу підтвердив, що у Джанкойському районі горить одна з трансформаторних підстанцій, а в селі Майське детонують боєприпаси.

— Ми повинні розуміти, що Джанкой – це ворота до Херсонської області, це по суті майже кордон із Херсонською областю. Те що росіяни так погано дотримуються правил техніки безпеки, це звичайно величезний плюс для всіх нас, – зазначив він.

Крім того, подію прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали потужні вибухи в районі аеродрому Саки неподалік Новофедорівки. Про наслідки вибухів на авіабазі в Новофедорівці дізнайся за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!