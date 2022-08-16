Мощные взрывы в Крыму — что случилось около Джанкоя

Утром вторника, 16 июля, в оккупированном Россией Крыму прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщали местные жители, а также многочисленные новостные Telegram-каналы.

Видео взрывов в Крыму 16 августа

Что известно о взрывах в Крыму

В настоящее время сообщается о нескольких взрывах на территории Крыма. Один из них — на электрической подстанции в Джанкойском районе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает о попадании в селе Майское Джанкойского района. Предварительно — горит хранилище боеприпасов российской армии. Также сообщается о попадании по воинской части оккупантов.

Взрывы раздаются в течение часа, — пишет Чубаров.

Также есть информация о пожаре на трансформаторной подстанции в самом городе Джанкой и пожаре на железнодорожном узле, по которому россияне поставляют подкрепление на материковую Украину.

Как украинская сторона комментирует взрывы в Крыму

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подтвердил 5 каналу, что в Джанкойском районе горит одна из трансформаторных подстанций, а в селе Майское детонируют боеприпасы.

— Мы должны понимать, что Джанкой – это ворота в Херсонскую область, это, по сути, почти граница с Херсонской областью. То, что россияне так плохо соблюдают правила техники безопасности, это, конечно, огромный плюс для всех нас, – отметил он.

Кроме того, взрывы в Крыму прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и преступников. Демилитаризация в действии.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели мощные взрывы в районе аэродрома Саки недалеко от Новофедоровки. О последствиях взрывов на авиабазе в Новофедоровке узнай по ссылке.

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