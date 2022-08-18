Тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, паника и бегство россиян из Крыма — ситуация на полуострове сегодня

Уникальный черноморский полуостров Крым Путин быстро превратил в военную базу, и теперь использует ее арсенал против Украины.

Но вот в небе появились столбы дыма и неприятные звуки взрывов на складах боеприпасов. Россияне сразу в спешке и панике выстроились в пробку на выезде из полуострова. Так для многих завершился горячий сезон 2022 года.

Взрывы на аэродроме в Саках, авиабазе возле Симферополя, пожар на складе оружия под Джанкоем — пока Киев официально не подтверждает происхождение и авторство взрывов, однако это точно переломный момент и подрыв способности России вести войну на юге и востоке Украины.

Ведь именно в Крыму находятся крупные российские базы, и полуостров играет немаловажную роль в снабжении войск. Военные эксперты уверены, что эти взрывы уже уничтожили 10-15 тыс. тонн боеприпасов и изрядно помешают росармейцам в ближайшее время на южном направлении.

Как минимум на неделю, а то и полторы, российские войска в районе Херсона, Мелитополя и Бердянска останутся без подпитки, — говорит военный эксперт Роман Свитан.

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