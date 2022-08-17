Интервью

Война — это не спринтерская дистанция, а марафон. Резников рассказал, к чему готовиться украинцам этой осенью

Елена Яковлева, редактор сайта 17 августа 2022, 20:00
Інтерв'ю Олексія Резнікова 17.08.2022 - міністра оборони України
Фото: Facebook

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