Война — это не спринтерская дистанция, а марафон. Резников рассказал, к чему готовиться украинцам этой осенью

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью для Голоса Америки, чего ожидать украинцам этой осенью, какие у Украины есть договоренности с США, а также какой будет система обороны нашего государства после победы.

— К чему людям готовиться этой осенью и зимой?

— Мы уже пережили самое страшное, потому что цель врага — захватить столицу Украины, “поставить на колени” правительство или добиться бегства президента из Киева.

По сути, это захват всей Украины, создание своих сателлитов — сепаратистских группировок. Этого не произошло и уже не произойдет.

Сейчас применяется тактика террора, поэтому следует понять, что это не спринтерская дистанция, а марафон.

Нам нужно накапливать энергию, сохранять веру в Украину, по возможности работать, платить налоги, наполнять экономику деньгами.

Потому что сегодня, чтобы выжить, нужно платить денежное обеспечение Вооруженным силам и всему сектору безопасности и обороны, покупать оружие и патроны к нему.

Международная техническая помощь закрывает не все нужды. Сегодня я как министр обороны трачу на нужды ВСУ в среднем за месяц годовой бюджет.

Поэтому всем следует понимать, что мы живем на рельсах военной экономики.

— Есть ли у вас сейчас на вооружении техника, которая может поразить объекты в Крыму, и есть ли какие-то договоренности с США о легитимности ударов по полуострову?

— У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами, по территории Российской Федерации.

Но если мы говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, то у нас нет таких ограничений.

Напомню вам, что раньше никто не верил, что крейсер Москва по соответствующему, уже исторически признанному адресу, станет местом для дайвинга на дне Черного моря.

— Когда Украина победит, какая система обороны у нее должна быть?

— Мы обсуждали этот вопрос с генералом Валерием Залужным. Нам точно предстоит реформа Вооруженных сил и в целом сектора безопасности и обороны.

У нас была первая попытка — создание сил территориальной обороны как составляющей ВСУ. Она не идеальна во всем, но уже понятно ее преимущества и недостатки.

Поэтому я думаю, что после победы, которая точно наступит, нужно будет сесть и понять, какое количество (личного состава — ред.) должно быть в Вооруженных силах.

Будет очень много ветеранов, которые пройдут эту войну. Они могут быть ядром резервистов, которые будут готовы встать в строй. Я думаю, что вопрос обращения оружия, в частности легализация, также стоит на повестке дня.

Полное интервью Алексея Резникова смотри в видео.

ВСУ тяжело работают каждый день для того, чтобы над нашими головами было снова мирное небо. Актуальная карта боевых действий в Украине подскажет, на каких участках фронта сейчас горячее всего.

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