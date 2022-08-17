Війна — це не спринтерська дистанція, а марафон. Резніков розповів, до чого готуватись українцям цієї осені

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю для Голосу Америки, чого очікувати українцям цієї осені, які в України є домовленості зі США, а також якою буде система оборони нашої держави після перемоги.
— Ми вже пережили найстрашніше, тому що мета ворога — захопити столицю України, “поставити на коліна” уряд або домогтись втечі президента з Києва.
По суті це загарбання всієї України, створення своїх сателітів — сепаратистських угрупувань. Цього не відбулось і вже не відбудеться.
Зараз застосовується тактика терору, тому треба зрозуміти, що це не спринтерська дистанція, а марафон.
Зараз застосовується тактика терору, тому треба зрозуміти, що це не спринтерська дистанція, а марафон.
Нам треба накопичувати енергію, зберігати віру в Україну, за можливості працювати, платити податки, наповнювати економіку грошима.
Тому що сьогодні, щоб вижити, треба платити грошове забезпечення Збройним силам та всьому сектору безпеки й оборони, купляти зброю та набої до неї.
Міжнародна технічна допомога закриває не всі потреби. Сьогодні я як міністр оборони витрачаю на потреби ЗСУ в середньому за місяць річний бюджет.
Міжнародна технічна допомога закриває не всі потреби. Сьогодні я як міністр оборони витрачаю на потреби ЗСУ в середньому за місяць річний бюджет.
Тому всім треба розуміти, що ми живемо на рейках військової економіки.
Фото: Олексій Резніков / Facebook
— У нас є домовленості зі США, що ми не використовуватимемо зброю, надану нам Сполученими Штатами, по території Російської Федерації.
Але якщо ми говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, то в нас таких обмежень немає.
Нагадаю вам, що раніше ніхто не вірив, що крейсер Москва за відповідною, вже історично визнаною адресою, стане місцем для дайвінгу на дні Чорного моря.
— Ми обговорювали це питання з паном генералом Валерієм Залужним. Нам точно треба буде робити реформу Збройних сил й загалом сектору безпеки й оборони.
У нас була перша спроба — створення сил територіальної оборони як складової ЗСУ. Вона не ідеальна у всьому, але вже зрозуміло її переваги та недоліки.
Тому я думаю, що після перемоги, яка точно настане, треба буде сісти й зрозуміти, яка кількість (особового складу — ред.) має бути в Збройних силах.
Буде дуже велика кількість ветеранів, які пройдуть цю війну. Вони можуть бути ядром резервістів, які будуть готові встати у стрій. Я думаю, що питання обігу зброї, зокрема легалізація, також стоїть на порядку денному.
Повне інтерв’ю Олексія Резнікова дивись у відео.
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