Війна — це не спринтерська дистанція, а марафон. Резніков розповів, до чого готуватись українцям цієї осені

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю для Голосу Америки, чого очікувати українцям цієї осені, які в України є домовленості зі США, а також якою буде система оборони нашої держави після перемоги.

— До чого людям готуватись цієї осені й зими?

— Ми вже пережили найстрашніше, тому що мета ворога — захопити столицю України, “поставити на коліна” уряд або домогтись втечі президента з Києва.

По суті це загарбання всієї України, створення своїх сателітів — сепаратистських угрупувань. Цього не відбулось і вже не відбудеться.

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Зараз застосовується тактика терору, тому треба зрозуміти, що це не спринтерська дистанція, а марафон.

Нам треба накопичувати енергію, зберігати віру в Україну, за можливості працювати, платити податки, наповнювати економіку грошима.

Тому що сьогодні, щоб вижити, треба платити грошове забезпечення Збройним силам та всьому сектору безпеки й оборони, купляти зброю та набої до неї.

Міжнародна технічна допомога закриває не всі потреби. Сьогодні я як міністр оборони витрачаю на потреби ЗСУ в середньому за місяць річний бюджет.

Тому всім треба розуміти, що ми живемо на рейках військової економіки.

— Чи маєте ви зараз на озброєнні техніку, яка може вразити об’єкти в Криму, і чи є якісь домовленості зі США щодо легітимності ударів по півострову?

— У нас є домовленості зі США, що ми не використовуватимемо зброю, надану нам Сполученими Штатами, по території Російської Федерації.

Але якщо ми говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, то в нас таких обмежень немає.

Нагадаю вам, що раніше ніхто не вірив, що крейсер Москва за відповідною, вже історично визнаною адресою, стане місцем для дайвінгу на дні Чорного моря.

— Коли Україна переможе, яку систему оборони вона повинна мати?

— Ми обговорювали це питання з паном генералом Валерієм Залужним. Нам точно треба буде робити реформу Збройних сил й загалом сектору безпеки й оборони.

У нас була перша спроба — створення сил територіальної оборони як складової ЗСУ. Вона не ідеальна у всьому, але вже зрозуміло її переваги та недоліки.

Тому я думаю, що після перемоги, яка точно настане, треба буде сісти й зрозуміти, яка кількість (особового складу — ред.) має бути в Збройних силах.

Буде дуже велика кількість ветеранів, які пройдуть цю війну. Вони можуть бути ядром резервістів, які будуть готові встати у стрій. Я думаю, що питання обігу зброї, зокрема легалізація, також стоїть на порядку денному.

Повне інтерв’ю Олексія Резнікова дивись у відео.

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