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Війна — це не спринтерська дистанція, а марафон. Резніков розповів, до чого готуватись українцям цієї осені

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Серпня 2022, 20:00
Інтерв'ю Олексія Резнікова 17.08.2022 - міністра оборони України
Фото: Facebook

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