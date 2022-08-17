Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 17 серпня

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Серпня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 17 серпня

Більше відео
0:03:04
Дефіцит ліків у Степногірську
Запас останньої надії: як жителі Степногірська виживають без елементарних медикаментів
0:04:18
Затоплене село Демидів
Змушені жити по коліна у воді: як жителі села Демидів страждають від підтоплень
0:02:33
У Затоці здетонувала міна прямо у морі
Небезпечне купання у Затоці: три смерті та важкі розриви органів у вцілілих
0:04:14
Обстріл Харкова 15.08.22
Вирва посеред дитячого майданчика. Харківську Салтівку обстріляли з новітніх Градів, є жертва
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 17 серпня

Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 17 серпня
0:03:04
Дефіцит ліків у Степногірську
Запас останньої надії: як жителі Степногірська виживають без елементарних медикаментів
0:04:18
Затоплене село Демидів
Змушені жити по коліна у воді: як жителі села Демидів страждають від підтоплень
0:03:59
Чи відкриють школи 1 вересня
Бути чи не бути: як організують очне навчання цього 1 вересня та чи готові українські школи
0:02:33
У Затоці здетонувала міна прямо у морі
Небезпечне купання у Затоці: три смерті та важкі розриви органів у вцілілих
0:04:14
Обстріл Харкова 15.08.22
Вирва посеред дитячого майданчика. Харківську Салтівку обстріляли з новітніх Градів, є жертва
0:01:25
Вибухи у Криму
Потужні вибухи у Криму — що сталося поблизу Джанкоя
0:03:10
Військовий з Черкас вивіз з Бахмута родину бджіл
З гарячих точок евакуюють не лише людей! Як український боєць вивіз з Бахмута велику родину бджіл
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 16 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 16 серпня
0:05:32
дружина азовця про чоловіка у російському полоні
Поки дзвінка немає, але я кожен день чекаю: дружина азовця про чоловіка у російському полоні
Більше відео
Дефіцит ліків у Степногірську
Читати далі
Запас останньої надії: як жителі Степногірська виживають без елементарних медикаментів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь