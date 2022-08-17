Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 17 августа

Когда-то карты водили пиратов за сокровищами. Теперь в наше время карта боевых действий лишь фиксирует пройденный путь наших ВСУ к наибольшей ценности в нашей жизни — свободной и независимой Украине.

Однако помнить о тяжелом труде наших воинов нужно ежедневно и делать все зависящее от себя, чтобы стать им надежным тылом.

Также следует не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который каждый день рассказывает украинцам о ситуации на фронте, потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 17 августа 2022 года

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы в Черниговской области, Ходиного и Сваркового Сумской области. Продолжаются разведпольты БПЛА противника.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпановое, Ивановка, Коробочкиное и Чепель.

Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Перемоги и Украинки.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы воспламеняющего действия.

Недалеко от Мазановки противник безуспешно пытался вести наступательный бой, после неудачи отошел.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Роздоловка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска.

Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковлевки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения скрылся.

Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и отходом.

На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя.

Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА.

Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченко, Киселевка.

Также под вражескими обстрелами оказались Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потемкиное, Трудолюбовка, Большая Костромка и Червоногригорьевка.

Нанес авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового. Непутевая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.

Однако влияют боевые действия не только на оперативную обстановку, но и на психику всей нации. Читай, как прожить войну с минимальным ущербом для последующих поколений.

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