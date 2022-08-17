Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 17 августа

Когда-то карты водили пиратов за сокровищами. Теперь в наше время карта боевых действий лишь фиксирует пройденный путь наших ВСУ к наибольшей ценности в нашей жизни — свободной и независимой Украине.
Однако помнить о тяжелом труде наших воинов нужно ежедневно и делать все зависящее от себя, чтобы стать им надежным тылом.
Также следует не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который каждый день рассказывает украинцам о ситуации на фронте, потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы в Черниговской области, Ходиного и Сваркового Сумской области. Продолжаются разведпольты БПЛА противника.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпановое, Ивановка, Коробочкиное и Чепель.
Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Перемоги и Украинки.
Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Перемоги и Украинки.
На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.
В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы воспламеняющего действия.
Недалеко от Мазановки противник безуспешно пытался вести наступательный бой, после неудачи отошел.
Недалеко от Мазановки противник безуспешно пытался вести наступательный бой, после неудачи отошел.
На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Роздоловка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска.
Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковлевки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения скрылся.
Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и отходом.
Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и отходом.
На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя.
Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.
Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.
На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА.
Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченко, Киселевка.
Также под вражескими обстрелами оказались Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потемкиное, Трудолюбовка, Большая Костромка и Червоногригорьевка.
Нанес авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового. Непутевая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.
Нанес авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового. Непутевая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.
Однако влияют боевые действия не только на оперативную обстановку, но и на психику всей нации. Читай, как прожить войну с минимальным ущербом для последующих поколений.
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