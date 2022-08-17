Україна

Потрібні конкретні фахівці — Резніков розповів, кого наразі мобілізують до лав української армії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Серпня 2022, 14:00
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