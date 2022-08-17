Потрібні конкретні фахівці — Резніков розповів, кого наразі мобілізують до лав української армії

З початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація населення. Нині до служби залучають військовозобов’язаних громадян другої черги.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю для Голосу Америки, якими темпами триває мобілізація та кого потребує наша армія.

Кого зараз мобілізують до ЗСУ

За словами Резнікова, наразі в Україні немає потреби нарощувати кількість особового складу ЗСУ. Натомість до лав сил оборони мобілізують конкретних фахівців.

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Генштаб та головнокомандувач ЗСУ оцінюють, скільки сил та засобів потрібно для успішного ведення бойових дій, а також скільки армія втрачає військових. Відповідно до цього формуються завдання мобілізації.

— Генштаб чітко знає, на якому напрямку якому виду сил чи військ потрібно зробити заміщення або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв, — каже міністр.

Нині українська армія отримує сучасне та технологічне озброєння натівських стандартів, тож ЗСУ потрібні кадри, які зможуть швидко опановувати такі системи.

Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв’язківці, артилеристи тощо, — зазначає Резніков.

Повне інтерв’ю Олексія Резнікова дивись у відео.

Військовий експерт Олег Жданов запевняє, що нині Україна починає нав’язувати Росії свої правила ведення бойових дій, а отже, ми потроху ламаємо перебіг війни. Дивись, яка зараз ситуація на фронті.

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