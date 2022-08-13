Тепер Україна диктує свої правила війни — серпневий перелом уже почався? Ситуація на фронті сьогодні

Не в останню чергу завдяки новітнім зразкам зброї від західних союзників Україна починає нав’язувати Росії свою гру та, здається, потроху ламає перебіг війни.

Останнім часом з’явились новини про продірявлені ЗСУ Антонівський та Каховський мости, десятки знищених російських складів із боєприпасами та ліквідованих командних пунктів на тимчасово окупованих українських територіях.

І нарешті — вибухи у Новофедорівці в Криму. Хоч українська сторона й не взяла за них відповідальності.

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Ми нав’язуємо їм правила ведення війни. Якщо раніше вони нас “крутили” по всім напрямкам і ми були змушені перекидати війська, ловити удари та стояти в обороні, то тепер ми нав’язуємо їм порядок дій на лінії фронту, — каже військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, останні кілька тижнів росіяни були змушені перекидати свої сили з Донецького напрямку на Запорізькій, а звідти — на Херсонський.

Усього на південь вони переправили, за різними оцінками, до 30 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких до 500 бойовиків. Відтак за задумом України окупанти перерозподілили свої сили та хоч трішки полегшили ситуацію на Донбасі.

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А на Херсонщині вже майже місяць триває контрнаступ українських військових. Так думку висловлює військовий експерт Роман Світан.

Приблизно за місяць завдяки HIMARS були знищені 35 складів і контрольних пунктів, а також кілька зенітно-ракетних комплексів типу С-300.

Проте фахівці зазначають, що радіти чи розслаблятись українцям зарано. Росія хоче сісти за стіл переговорів та закінчити війну, залишивши собі рубежі, на яких вона зараз закріпилась.

Проте Україну не влаштовує заморожений конфлікт, отож треба битись до останнього російського солдата на нашій землі.

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