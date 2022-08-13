Теперь Украина диктует свои правила войны — августовский перелом уже начался? Ситуация на фронте сегодня

Не в последнюю очередь благодаря новейшим образцам оружия от западных союзников, Украина начинает навязывать России свою игру и, кажется, понемногу ломает ход войны.

В последнее время появились новости о продырявленных ВСУ Антоновском и Каховском мостах, десятках уничтоженных российских складов с боеприпасами и ликвидированных командных пунктов на временно оккупированных украинских территориях.

И, наконец, взрывы в Новофедоровке в Крыму. Хотя украинская сторона и не взяла за них ответственности.

Что это — обещанный экспертами августовский перелом в войне?

Мы навязываем им правила ведения войны. Если раньше они нас “крутили” по всем направлениям, и мы были вынуждены перекидовать войска, ловить удары и стоять в обороне, то теперь мы навязываем им порядок действий на линии фронта, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, последние несколько недель россияне были вынуждены перебрасывать свои силы из Донецкого направления на Запорожское, а оттуда — на Херсонское.

Всего на юг они переправили, по разным оценкам, до 30 батальонно-тактических групп, в каждой из которых до 500 боевиков. Следовательно, по замыслу Украины оккупанты перераспределили свои силы и хоть немного облегчили ситуацию на Донбассе.

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А в Херсонской области уже почти месяц идет контрнаступление украинских военных. Такое мнение высказывает военный эксперт Роман Свитан.

Приблизительно за месяц благодаря HIMARS были уничтожены 35 складов и контрольных пунктов, а также несколько зенитно-ракетных комплексов типа С-300.

Однако специалисты отмечают, что радоваться или расслабляться украинцам рано. Россия хочет сесть за стол переговоров и закончить войну, оставив себе рубежи, на которых она сейчас закрепилась.

Однако Украину не устраивает замороженный конфликт, так что надо биться до последнего российского солдата на нашей земле.

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