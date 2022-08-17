Нужны конкретные специалисты — Резников рассказал, кого мобилизуют в ряды украинской армии сейчас

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. В настоящее время к службе привлекают военнообязанных граждан второй очереди.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью для Голоса Америки, какими темпами идет мобилизация и в чем нуждается наша армия.

Кого сейчас мобилизуют в ВСУ

По словам Резникова, в настоящее время в Украине нет необходимости наращивать количество личного состава ВСУ. В ряды сил обороны мобилизуют конкретных специалистов.

Генштаб и главнокомандующий ВСУ оценивают, сколько сил и средств необходимо для успешного ведения боевых действий, а также сколько армия теряет военных. В соответствии с этим формируются задачи мобилизации.

— Генштаб четко знает, на каком направлении, какому виду сил или войск нужно сделать замещение или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв, — говорит министр.

Сейчас украинская армия получает современное и технологическое вооружение натовских стандартов, поэтому ВСУ нужны кадры, которые смогут быстро овладевать такими системами.

Сейчас требуются конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связисты, артиллеристы и т.д., — отмечает Резников.

Полное интервью Алексея Резникова смотри в видео.

Военный эксперт Олег Жданов уверяет, что сейчас Украина начинает навязывать России свои правила ведения боевых действий, а значит, мы понемногу ломаем ход войны. Смотри, какая сейчас ситуация на фронте.

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