Украина

Нужны конкретные специалисты — Резников рассказал, кого мобилизуют в ряды украинской армии сейчас

Елена Яковлева, редактор сайта 17 августа 2022, 14:00
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