Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 18 серпня

Вікторія Мельник, практикантка сайту 18 Серпня 2022, 06:00
Карта бойових дій станом на 18 липня

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