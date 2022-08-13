Неможливо дивитися без сліз! Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами

Поліцейські спільно з волонтерами евакуюють людей з населених пунктів, які знаходиться під постійними обстрілами. Їм доводиться шукати тих, хто лишився на небезпечних територіях, щоб врятувати їх життя.

Так спеціалісти й знайшли літню пару у Бахмуті та запропонували їм евакуюватись.

Перше, що запитує жінка – чи заберуть їх разом. Страшно після пережитого лишитись у розлуці.

Чоловік більш стриманий та лише перепитує, куди їх можуть відвезти та чи буде де жити. Це зараз одні з найбільших питань тих, кому доводиться покидати рідні домівки та шукати прихистку деінде.

Зараз також дивляться

Коли пара чує, що про них попіклуються і їм більше не доведеться слухати звуки обстрілів, то погоджується. Збирають похапцем уламки життя, яке провели у своїй невеличкій квартирці у Бахмуті та виходять на двір.

Знову звучать обстріли. Старенькі говорять, що це вже звична ситуація. Навіть почали розрізняти, чи то ракета, чи то літак скидає бомби.

Волонтери запевняють, що допоможуть парі тепер не лише переїхати у більш безпечне місце, але й облаштувати своє життя. Усе абсолютно безкоштовно, тільки б люди змогли знову спокійно жити.

З кожним переселенцем на відносно мирні території приїжджає й нова історія болю. Читай, що українці розповідають про пережиті обстріли та евакуацію.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!