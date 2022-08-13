Невозможно смотреть без слез! Трогательная эвакуация стареньких дедушки и бабушки из Бахмута под обстрелами

Полицейские совместно с волонтерами эвакуируют людей из населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами. Им приходится искать тех, кто остался на опасных территориях, чтобы спасти их жизнь.

Так специалисты и нашли пожилую пару в Бахмуте и предложили им эвакуироваться.

Первое, что спрашивает женщина – заберут ли их вместе. Страшно после пережитого остаться в разлуке.

Мужчина более сдержан и только переспрашивает, куда их могут отвезти и будет ли где жить. Это сейчас одни из самых больших вопросов тех, кому приходится покидать родные дома и искать убежище в других городах.

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Когда пара слышит, что о них позаботятся и им больше не придется слушать звуки обстрелов, то соглашается. Собирают торопливо обломки жизни, которую провели в своей небольшой квартирке в Бахмуте и выходят во двор.

Снова звучат обстрелы. Старички говорят, что это уже привычная ситуация. Даже начали различать, ракета или самолет сбрасывает бомбы.

Волонтеры уверяют, что помогут паре теперь не только переехать в более безопасное место, но и обустроить свою жизнь. Все совершенно бесплатно, только люди смогли бы снова спокойно жить.

С каждым переселенцем на относительно мирные территории приезжает и новая история боли. Читай, что украинцы рассказывают о пережитых обстрелах и эвакуации.

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