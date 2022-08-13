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Невозможно смотреть без слез! Трогательная эвакуация стареньких дедушки и бабушки из Бахмута под обстрелами

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 августа 2022, 13:00

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