Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 18 августа

Мы защищаем свою землю уже 175 дней. Это дни, когда враг не уставал бить по мирным жителям, это ночи, которыми оккупант не гнушался детским сном и снова и снова вырывал украинцев из объятий Морфея.

Для безопасности каждый из нас должен прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать подсказками, которые дает нам Генеральный Штаб ВСУ ежедневно по ситуации на фронте.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 августа 2022 года

Карту, как обычно, на своем Twitter публикует Министерство Великобритании.

Оперативная информация по состоянию на 18 августа

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. На последнем враг проводит усовершенствование фортификационного оборудования позиций.

Совершил артиллерийские обстрелы возле Черновицкого, Павловки и Гудового Сумской области.

На Харьковском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии осуществил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяже, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение нашим подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Довгенького.

Враг пытался продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

Читать по теме Невозможно смотреть без слез! Трогательная эвакуация стареньких дедушки и бабушки из Бахмута под обстрелами Полицейские Луганской области совместно с волонтерами эвакуировали супругов пенсионеров из города Бахмут и сняли трогательное видео.

Штурмовыми действиями безрезультатно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты привлекли авиацию для удара у Соледара.

Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

На Авдеевском направлении противник продолжил огненное влияние у Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опросного и Невельского. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пустили в действие танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Волшебное, Гуляйполе, Новоданилевка, Новоданиловка, Мала Ток, Малая Ток, Новоданиловка, Новоданиловка, Мала Ток, авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного.

В целях уточнения позиций огневых средств и корректировки огня оккупанты привлекли БПЛА.

Оккупанты предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

В Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям вдоль линии столкновения. Не прекращает ведение воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами.

Нанес авиационные удары неподалеку от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Наши воины полностью поломали планы оккупантов и отбросили на предыдущие позиции.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по поддержке действий наземной группировки войск. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий — пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий.

А в рядах украинских бойцов нет паники и безразборной отборки всех в армию: Министр обороны Алексей Резников рассказал о мобилизации в Украине.

А еще у Викон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!