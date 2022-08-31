Не контрнаступление, а разведка боем! Олег Жданов о ситуации на Юге Украины

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона проанализировал военные действия на Юге Украины и поделился своими прогнозами о переломе войны. Детальнее смотри в нашем материале.

Наступление ВСУ на Юге — мнение Жданова

По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ на Юге еще не началось. Он считает это разведкой боем.

Мы планомерно выносим российскую группировку с помощью артиллерии и авиации, максимально снижая ее боеспособность.

Там, где проводились штурмовые действия линии обороны противника, местами она пала, местами нет. Бои продолжаются, ВСУ закрепились на освобожденных позициях.

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Перелом в войне уже начался, потому что Украина перешла от позиционной войны к атакующей. События на Юге — это проба перед наступлением.

Следующие позиционные бои будут гораздо более ожесточенными, потому что российское командование будет пытаться вернуть утраченное. Россияне будут штурмовать наши позиции.

В целом работа артиллерии и авиации — главное на сегодня.

Бои на Южном направлении будут более серьезными и напряженными, чем на Донецком.

Разрушат ли Крымский мост

Крымский мост очень важен, поскольку он является подпиткой группировки оккупантов.

Как только появится первая возможность, мы начнем атаки на Крымский мост.

Украине нужны боеприпасы, потому что разрушить Антоновский мост полностью пока не вышло. И это только потому, что строили его на совесть. Нам нужно что-то помощнее.

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Чего ждать от Рамштайна-5

Судя по тому, что политики хотят провести встречу лично, нам следует ожидать поставок более серьезного вооружения по ленд-лизу.

Там будут решаться вопросы долгосрочных поставок, связанных с полным перевооружением украинской армии.

Я думаю, что этот Рамштайн будет ключевым.

Почему снизилась интенсивность обстрелов: новая тактика или у России заканчиваются ракеты

Олег Жданов считает, что это новая тактика российских оккупантов. У них наблюдается большая усталость, и они не могут поддерживать интенсивность обстрелов.

Оккупанты также зависят от указаний сверху и подвоза вооружения.

Когда начнется период заморозков и осенних дождей, темпы с обеих сторон снизятся.

В ближайшую неделю мы сможем увидеть усиление боевых действий. Это связано с переброской недосформированного 3 армейского корпуса россиян на территорию Украины. Вероятно, у них большие проблемы с комплектацией войска.

Ранее мы рассказывали, что миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС и о ситуации там.

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