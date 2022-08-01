Спланований воєнний злочин РФ: що показали дослідження знімків Maxar про теракт в Оленівці

Міжнародний Червоний Хрест не може потрапити до колонії в Оленівці, де російські загарбники підступно вбили військовополонених з Азова та намагалися звинуватити в цьому українську сторону.

Варварство і тероризм — так у світі реагують на віроломне вбивство українських військових у колонії.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в одному інтерв’ю прямо зазначив:

Жорстокість російських військ — це достатня підстава, щоб ЄС визнав Росію країною, що спонсорує тероризм.

Журналісти-розслідувачі незалежного проекту Bellingcat, дослідивши супутникові знімки Maxar, з’ясували: щонайменше за тиждень до масового вбивства росіяни викопали на території колонії могили для поховання українських військових.

Це вказує, що українські військовополонені могли бути вбиті до ще до вибуху. Вибух міг бути лише прикриттям скоєного. А значить, це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин.

Масове вбивство українських військовополонених в Оленівці — це чергова провокація Росії. Раніше Олег Жданов розповів, для чого Росія влаштувала теракт в Оленівці.

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