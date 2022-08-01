Украина

Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке

Оксана Лотоцкая, Журналист программы Факты ICTV 01 августа 2022, 11:00
Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке

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Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке

Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке
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Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 августа
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Кубанская Народная Республика: как Россия уничтожала украинскую идентичность на территории современной Кубани
Червоний Хрест повідомив, що РФ відмовила у доступі до військовополонених в Оленівці
Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ
0:09:29
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Выезжайте, мы поможем! Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области
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