Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке

Международный Красный Крест не пустили в колонию в Еленовке, где российские захватчики подло убили военнопленных из Азова и пытались обвинить в этом украинскую сторону.

Варварство и терроризм — так в мире реагируют вероломное убийство украинских военных в колонии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в одном интервью прямо отметил:

Жестокость российских войск — достаточное основание, чтобы ЕС признал Россию страной, спонсирующей терроризм.

Журналисты-расследователи независимого проекта Bellingcat, исследовав спутниковые снимки Maxar, выяснили: по меньшей мере за неделю до массового убийства россияне выкопали на территории колонии могилы для захоронения украинских военных.

Это указывает, что украинские военнопленные могли быть убиты еще до взрыва. Это может означать, что это было заранее спланированное российское военное преступление.

Массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке — это очередная провокация России. Ранее Олег Жданов рассказал, для чего Россия устроила теракт в Еленовке.

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