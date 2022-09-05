Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 5 вересня

Українські герої щодня захищають країну від російських загарбників та приносять гарні новини з фронту. Так, за даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу нашим підрозділам вдалось успішно відбити атаки окупантів на Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодему, Соледар та Первомайське.
Крім цього, українська авіація нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження бойовиків, військової техніки, а також інших об’єктів ворога.
Мирному населенню на тимчасово окупованих територіях варто бути максимально уважними та знати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Поки російським загарбникам сняться псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, ЗСУ впевнено звільняють рідну землю.
Водночас віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про участь у псевдореферендумах та нагадала, що за це передбачена кримінальна відповідальність.
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