Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 5 вересня

Українські герої щодня захищають країну від російських загарбників та приносять гарні новини з фронту. Так, за даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу нашим підрозділам вдалось успішно відбити атаки окупантів на Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодему, Соледар та Первомайське.

Крім цього, українська авіація нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження бойовиків, військової техніки, а також інших об’єктів ворога.

Мирному населенню на тимчасово окупованих територіях варто бути максимально уважними та знати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 вересня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни ударили по 12 населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. Нещодавня ротація підрозділів противника призвела до посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону.

напрямку росіяни ударили по 12 населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. Нещодавня ротація підрозділів противника призвела до посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону. На Харківському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське та інші.

напрямку окупанти обстріляли населені пункти Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське та інші. На Слов’янському напрямку обстрілів з боку рашистів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка.

напрямку обстрілів з боку рашистів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. На Краматорському напрямку від російських обстрілів постраждали Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне.

напрямку від російських обстрілів постраждали Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. На Бахмутському напрямку загарбники завдали ударів у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.

На Авдіївському напрямку атак з боку росіян зазнали Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка.

напрямку атак з боку росіян зазнали Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка. На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка.

напрямку ворог обстріляв військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка. На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли Зарічне, Щербаки, Новоданилівку, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянку, Червоне, Полтавку, Ольгівське, Новопіль, Новосілку, Бурлацьке, Времівку.

напрямку росіяни обстріляли Зарічне, Щербаки, Новоданилівку, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянку, Червоне, Полтавку, Ольгівське, Новопіль, Новосілку, Бурлацьке, Времівку. На Південнобузькому напрямку противник обороняється та обстрілює майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Авіаційні удари було зафіксовано в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове.

Поки російським загарбникам сняться псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, ЗСУ впевнено звільняють рідну землю.

Водночас віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про участь у псевдореферендумах та нагадала, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!