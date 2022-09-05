Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 5 сентября

Украинские герои каждый день защищают страну от российских захватчиков и приносят хорошие новости с фронта. Так, по данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки нашим подразделениям удалось успешно отразить атаки оккупантов на Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодему, Соледар и Первомайское.

Кроме того, украинская авиация нанесла 12 ударов, направленных на поражение боевиков, военной техники, а также других объектов врага.

Мирному населению на временно оккупированных территориях следует быть максимально внимательными и знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 сентября 2022 года

На Северском направлении россияне ударили по 12 населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. Недавняя ротация подразделений противника привела к усилению интенсивности обстрелов вдоль государственной границы.

направлении россияне ударили по 12 населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. Недавняя ротация подразделений противника привела к усилению интенсивности обстрелов вдоль государственной границы. На Харьковском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское и другие.

направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское и другие. На Славянском направлении обстрелов со стороны рашистов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка.

направлении обстрелов со стороны рашистов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. На Краматорском направлении от российских обстрелов пострадали Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григорьевка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное.

направлении от российских обстрелов пострадали Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григорьевка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное. На Бахмутском направлении захватчики нанесли удары в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка.

На Авдеевском направлении атак со стороны россиян подверглись Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка.

направлении атак со стороны россиян подверглись Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка. На Новопавловском направлении враг обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка.

направлении враг обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка. На Запорожском направлении россияне обстреляли Заречное, Щербаки, Новоданиловку, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянку, Красное, Полтавку, Ольговское, Новополь, Новоселку, Бурлацкое, Времовку.

направлении россияне обстреляли Заречное, Щербаки, Новоданиловку, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянку, Красное, Полтавку, Ольговское, Новополь, Новоселку, Бурлацкое, Времовку. На Южнобужском направлении противник обороняется и обстреливает почти все населенные пункты вдоль линии столкновения. Авиационные удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Великое Артаково.

Пока российским захватчикам снятся псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, ВСУ уверенно освобождают родную землю.

В то же время вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об участии в псевдореферендумах и напомнила, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

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