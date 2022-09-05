Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 5 сентября

Украинские герои каждый день защищают страну от российских захватчиков и приносят хорошие новости с фронта. Так, по данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки нашим подразделениям удалось успешно отразить атаки оккупантов на Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодему, Соледар и Первомайское.
Кроме того, украинская авиация нанесла 12 ударов, направленных на поражение боевиков, военной техники, а также других объектов врага.
Мирному населению на временно оккупированных территориях следует быть максимально внимательными и знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Пока российским захватчикам снятся псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, ВСУ уверенно освобождают родную землю.
В то же время вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об участии в псевдореферендумах и напомнила, что за это предусмотрена уголовная ответственность.
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