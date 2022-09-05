Боятся не ЗАЭС, а россиян! Жители Никополя о жизни под вражескими обстрелами

Минувшей ночью в Никополе была сплошная воздушная тревога. Город снова обстреляли российские войска. Десять частных зданий и многоэтажка повреждены. Также пострадали гимназия, детская спортивная школа, магазин и кафе.

Город под ежедневными обстрелами — ситуация в Никополе

К счастью, обошлось без жертв. Никополь, который находится совсем рядом с Запорожской АЭС, уже несколько месяцев под прицельным огнем оккупантов.

Горожане каждый вечер вынуждены покидать свои дома и ночевать в палатках и автомобилях за городом.

59-летняя профессор математики вместе с мужем пытаются быстро сложить палатку. Из-за постоянных обстрелов Никополя россиянами супруги часто выезжают ночевать так.

Каждый раз молимся, чтобы попасть в целую квартиру. Многие остались без домов, — рассказывает никопольчанка Майя Черныш.

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От Никополя до захваченной врагом Запорожской АЭС через Каховское водохранилище — всего 12 км. С середины июля российские оккупанты постоянно обстреливают город.

В результате ночных обстрелов в воскресенье пострадали прибрежные районы. Пять жилых домов повреждены.

Они обстреливают ночью, когда люди спят, последние дни начали стрелять с самого утра.

Супруги Совенко также больше месяца выезжают на ночь из города. Ночуют в машине.

Обстрелы были в 500 м от нас трижды в день. Поэтому мы уезжаем каждый вечер, не хотим рисковать, — говорит никопольчанин Сергей Совенко.

До вторжения России в Украину в Никополе проживало 116 тыс. человек. Сейчас более половины — выехали.

Мы не так боимся атомную станцию, ​​как людей, которые там находятся, — российских военных, которые обстреливают ее, — говорит местная жительница Елена Ковалева.

Женщина призналась, что очень хочет вернуться в Никополь и ждет хороших известий от ВСУ.

Фото: Никопольский городской совет

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