ЗАЭС снова остановили? Что сейчас происходит на станции — последние новости

Станцию переводят в более безопасное, так называемое холодное состояние, но риск радиационной аварии до сих пор высокий.
Уже больше суток крупнейшая АЭС Европы не производит ни одного киловатта электроэнергии!
Состояние холодной остановки — это, можно сказать, определенное переходное состояние перед выключением и разбиранием ядерного реактора.
Состояние холодной остановки — это, можно сказать, определенное переходное состояние перед выключением и разбиранием ядерного реактора.
Так ситуацию на ЗАЕС объясняет старшая сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк.
А Международное агентство по атомной энергии проводит консультации по созданию так называемой безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина рассказывает: Россия захватила ЗАЭС с конкретной целью, точнее — двумя.
— Что делает любая страна в мире, когда у нее ухудшается внутренний энергобаланс? Она закрывает экспорт, вот и все. То есть, выбиваешь ЗАЭС, нарушаешь энергетический баланс Украины, Украина начинает закрывать экспорт, ухудшается энергобаланс Европы, ситуация в Европе становится еще хуже с точки зрения энергетической безопасности, цен и дальше наступают соответствующие политические и социальные последствия, — пояснил Кулеба.
Подробнее о ситуации на Запорожской АЭС и сможет ли Украина перезимовать без крупнейшей атомной электростанции — в сюжете Кристины Гавриш.
Напомним, перед приездом МАГАТЭ стало известно о том, что россияне пытают работников ЗАЭС для того, чтобы те не рассказали правду международной делегации. Читай об этом подробнее.
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