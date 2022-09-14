ЗАЭС снова остановили? Что сейчас происходит на станции — последние новости

Станцию ​​переводят в более безопасное, так называемое холодное состояние, но риск радиационной аварии до сих пор высокий.

Уже больше суток крупнейшая АЭС Европы не производит ни одного киловатта электроэнергии!

Состояние холодной остановки — это, можно сказать, определенное переходное состояние перед выключением и разбиранием ядерного реактора.

Так ситуацию на ЗАЕС объясняет старшая сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк.

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А Международное агентство по атомной энергии проводит консультации по созданию так называемой безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина рассказывает: Россия захватила ЗАЭС с конкретной целью, точнее — двумя.

Первая цель — выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины и повлиять на наш энергетический баланс накануне зимы.

Вторая цель — повлиять на энергобаланс Европы.

— Что делает любая страна в мире, когда у нее ухудшается внутренний энергобаланс? Она закрывает экспорт, вот и все. То есть, выбиваешь ЗАЭС, нарушаешь энергетический баланс Украины, Украина начинает закрывать экспорт, ухудшается энергобаланс Европы, ситуация в Европе становится еще хуже с точки зрения энергетической безопасности, цен и дальше наступают соответствующие политические и социальные последствия, — пояснил Кулеба.

Подробнее о ситуации на Запорожской АЭС и сможет ли Украина перезимовать без крупнейшей атомной электростанции — в сюжете Кристины Гавриш.

Напомним, перед приездом МАГАТЭ стало известно о том, что россияне пытают работников ЗАЭС для того, чтобы те не рассказали правду международной делегации. Читай об этом подробнее.

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