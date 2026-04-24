Картинки до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи: добірка тематичних зображень

Минає 40 років від дня Чорнобильської трагедії. Це привід згадати, що саме сталося у 1986 році, як розвивалися події та до яких жахливих наслідків це призвело.

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС проводили нічний експеримент: перевіряли, чи зможе турбіна певний час давати електроенергію, якщо станеться аварійне вимкнення.

Але під час експерименту були допущені помилки і виник неконтрольований стрибок потужності. Вибух був такої сили, що зруйнував реактор.

На щастя, це був не ядерний вибух, а парогазовий, але через нього почалося неконтрольоване поширення радіоактивних речовин.

У перші години пожежники не знали про рівень радіації й працювали без належного захисту. Ціною їхнього здоров’я і життів вдалося запобігти іще більшій трагедії.

Викид радіоактивних речовин тривав близько 10 днів.

Евакуацію Прип’яті почали лише через 36 годин після аварії.

У ліквідації наслідків взяли участь понад 600 тисяч людей.

Радіоактивна хмара поширилася Європою, а підвищений рівень радіації зафіксували навіть у Скандинавії.

Навколо станції створили тридцятикілометрову зону відчуження.

У 2016 році над зруйнованим реактором встановили новий саркофаг, що обмежує поширення радіації.

