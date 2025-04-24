Война в Украине

Авария на ЧАЭС: годовщина трагедии и новая ядерная угроза со стороны РФ

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 апреля 2025, 12:45
Катастрофа ЧАЭС
Фото Unsplash
Авария на ЧАЭС: годовщина трагедии и новая ядерная угроза со стороны РФ
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