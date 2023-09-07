Главная цель — ещё впереди. Певица ONUKA о депрессии, популярности и планах

Все больше молодых украинских музыкантов врываются нав сцену и нравятся широкой аудитории. Но преданные фанаты помнят певицу, изменившую украинское звучание навсегда.

Исполнительница ONUKA — настоящее имя Наталья Жижченко — дала интервью Дмитрию Гордону и рассказала о своей популярности, депрессии и окончании карьеры.

Самое главное из интервью, мы рассказываем тебе здесь.

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ONUKA о депрессиях

Певица говорит: все детство она росла в любви и поддержке, хоть и была не единственным ребенком в семье. Но, несмотря на это и отсутствие психологических травм в детстве, женщина всю жизнь борется с депрессией.

— Хотя у меня не было травм, — я их не помню, — я всю жизнь борюсь с депрессией. Поэтому всё это стигмы: необязательно иметь травматическое детство, чтобы потом бороться с какими-то кейсами, — признается певица. Также она добавила, что на это повлияла её наследственность.

Сейчас (во время войны — ред.) у меня меньше депрессивных состояний за всю жизнь. Я обсуждала это со своими друзьями и они тоже признают, что именно война их “раздуплила”, стабилизировала.

Наталья Жижченко также отметила, что депрессия у нас до сих пор не изучена до конца.

Об успехе и карьере

На вопрос Дмитрия Гордона, считает ли Наталья себя успешной, она утвердительно отвечает: да.

— Я считаю себя успешной, по крайней мере в том, что я сумела сжиться со своими депрессивными состояниями, выжать все, что я знаю и соединить с тем, что я умею, ознакомила украинскую молодежь с нашими инструментами.

Но главная цель впереди: возродить Черниговскую фабрику народных инструментов. Но это после победы.

Я думаю, что уже отжила свою популярность. По крайней мере, на сегодня — так точно. Я чувствую, что все это угасло, — поделилась певица.

Вместе с тем женщина добавила, что не испытывает от этого понимания фрустрации или уныния, и для нее это важно.

Сейчас для Наталии Жижченко важнее и интереснее просветительская деятельность в Чернигове.

Больше о певице ONUKA можно узнать из её другого интервью, где она отвечала на блиц опрос.

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