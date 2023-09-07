Шоу-біз

Головна мета — ще попереду. Співачка ONUKA про депресію, популярність та плани

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 18:00
Онука
Фото: Instagram

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Марися Нікітюк
Сльози, бомба сповільненої дії від СРСР та бажання вижити — в інтерв’ю режисерки фільму Я.Ніна
Як оформити статус дитина війни та хто може його оформити
Маленькі серця, розбиті війною. Як оформити статус дитини, що постраждала внаслідок бойових дій
Кавун
Чи можна набрати вагу від кавуна: дозволені норми вживання на дієті
Дивитись більше

Матеріали по темі

Куди піти в Києві у вересні 2023: добірка подій та заходів
Бурхливе море подій! Куди сходити у Києві у вересні 2023? Культурний дайджест від Вікон
Куди сходити у Львові у вересні 2023: добірка культурних подій
Події на будь-який смак! Куди сходити у Львові у вересні? Культурний дайджест від Вікон
Назарій Яремчук
Від мрій про географію до великої сцени: історія життя легендарного українського співака Назарія Яремчука
K-pop
Корейські гурти, які підривають соцмережі! Кого слухає твоя дитина: добірка

Відео
0:04:26
Кліщіївка

Воєнний злочин — це їхній стиль життя. Що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Ектор Хіменес-Браво
Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Кожен зможе побачити докази злочину. Музей Голодомору проводить зацифрування документів
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пішов на прорив російського десанту та вивів бригаду з оточення! Історія Героя України Дмитра Дозірчого
0:04:08
Ціни на овочі 2023
Борщовий набір подешевшав? Яких цін на овочі чекати восени
0:02:56
Укриття в школах
Басейн, кімната для релаксу та навіть кухня! Взірцеве укриття для школярів столиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Яка ситуація у Благодатному на Миколаївщині 5 вересня 2023: що відомо
Десятеро жителів намагаються відновити рідне село: як виживає вщент знищене Благодатне на Миколаївщині
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Кавун
Читати далі
Чи можна набрати вагу від кавуна: дозволені норми вживання на дієті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь