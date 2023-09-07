Головна мета — ще попереду. Співачка ONUKA про депресію, популярність та плани

Дедалі більше молодих українських музикантів та музиканток вриваються на сцену та подобаються широкій аудиторії. Та віддані фанати пам’ятають співачку та мисткиню, яка змінила українське звучання назавжди.

Виконавиця ONUKA — справжнє ім’я Наталія Жижченко — дала інтерв’ю Дмитру Гордону та розповіла про свою популярність, депресію і закінчення кар’єри.

Найголовніше з інтерв’ю ми розповідаємо тобі тут.

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ONUKA про депресії

Співачка каже: усе дитинство вона зростала у любові та підтримці, хоч і була не єдиною дитиною в сім’ї. Та попри це та відсутність психологічних травм у дитинстві, жінка все життя бореться з депресією.

— Хоч у мене не було травм, — я їх не пам’ятаю, — я все життя борюся з депресією. Тому все це стигми: не обов’язково мати травматичне дитинство, щоб потім боротися з якимись кейсами, — зізнається співачка. Також вона додала, що на це вплинула її спадковість.

Зараз (під час війни — ред.) у мене найменше депресивних станів за життя. Я обговорювала це зі своїми друзями й вони також визнають, що саме війна їх “роздуплила”, стабілізувала.

Наталія Жижченко також зазначила, що депресія в нас і досі не вивчена до кінця.

Про успіх та кар’єру

На запитання Дмитра Гордона, чи вважає Наталія себе успішною, вона ствердно відповідає: так.

— Я вважаю себе успішною, принаймні в тому, що я зуміла зжитися зі своїми депресивними станами, вижати все, що я знаю і поєднати з тим, що я вмію, ознайомила українську молодь з нашими інструментами.

Та головна мета ще попереду: відродити Чернігівську фабрику народних інструментів. Але це буде після перемоги.

Я думаю, що уже віджила свою популярність. Принаймні на нині — так точно. Я відчуваю, що все це згасло, — поділилася співачка.

Разом з тим жінка додала, що не відчуває від цього розуміння фрустрації чи зневіри, і для неї це важливо.

Зараз для Наталії Жижченко важливішою та цікавішою є просвітницька діяльність у Чернігові.

Більше про співачку ONUKA можна дізнатися з її іншого інтерв’ю, де вона відповідала на бліцопитування.

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