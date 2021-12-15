ONUKА назвала найкращу українську співачку та розповіла про особистий “допінг” перед концертом

Популярна українська співачка Ната Жижченко, більше відома як фронтвумен гурту ONUKA, дала бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.

Під час розмови виконавиця розповіла, кого вважає найталановитішою українською співачкою, та пояснила, чия вона ONUKA.

Популярна артистка чи турботлива мати?

— Намагаюся знайти баланс.

Святкувати Новий рік вдома чи працювати на корпоративі?

— Працювати.

Якби не музика, то…

— Мова.

Чия ти онука?

— Дідуся, майстра українських інструментів. Кумира життя, який в принципі мене зростив.

Опиши себе одним реченням.

— Сумлінна, сувора, принципова, меланхолійна мряка.

Що востаннє вивело тебе з рівноваги?

— Хейтерський коментар.

Чому не користуєшся соцмережами?

— Це поганий час, коли ти дійсно поринаєш у чиїсь комплекси і витрачаєш на це своє життя.

Який страх ти подолала?

— Страх сольного проекту.

Оціни себе як співачку — від 1 до 10.

— Чотири.

Кого вважаєш найталановитішою українською співачкою?

— Юлію Саніну.

Океан Ельзи чи Даха Браха?

— Даха Браха.

За який свій проект було соромно?

— Інколи бувають дійсно погані концерти.

Який твій допінг перед виходом на сцену?

— Можу випити бокал вина, а зараз я в аскезі, і це просто чай.

А якщо перед святами хочеться чогось більшого, ніж смачний чай, радимо почитати про секрети харчування Насті Каменських.