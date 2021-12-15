ONUKА назвала найкращу українську співачку та розповіла про особистий “допінг” перед концертом

Популярна українська співачка Ната Жижченко, більше відома як фронтвумен гурту ONUKA, дала бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.
Під час розмови виконавиця розповіла, кого вважає найталановитішою українською співачкою, та пояснила, чия вона ONUKA.
Популярна артистка чи турботлива мати?
— Намагаюся знайти баланс.
Святкувати Новий рік вдома чи працювати на корпоративі?
— Працювати.
Якби не музика, то…
— Мова.
Чия ти онука?
— Дідуся, майстра українських інструментів. Кумира життя, який в принципі мене зростив.
Опиши себе одним реченням.
— Сумлінна, сувора, принципова, меланхолійна мряка.
Що востаннє вивело тебе з рівноваги?
— Хейтерський коментар.
Чому не користуєшся соцмережами?
— Це поганий час, коли ти дійсно поринаєш у чиїсь комплекси і витрачаєш на це своє життя.
Який страх ти подолала?
— Страх сольного проекту.
Оціни себе як співачку — від 1 до 10.
— Чотири.
Кого вважаєш найталановитішою українською співачкою?
— Юлію Саніну.
Океан Ельзи чи Даха Браха?
— Даха Браха.
За який свій проект було соромно?
— Інколи бувають дійсно погані концерти.
Який твій допінг перед виходом на сцену?
— Можу випити бокал вина, а зараз я в аскезі, і це просто чай.
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