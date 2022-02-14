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Як ніколи потребуємо миру! Українські культурні діячі звернулися до світових лідерів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Лютого 2022, 14:30
Звернення українців до світових лідерів
Фото: Instagram, Facebook

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