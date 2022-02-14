Як ніколи потребуємо миру! Українські культурні діячі звернулися до світових лідерів

Останнім часом напруга в нашій країні зросла до максимуму. Звідусіль — новини про можливе вторгнення, про закриті авіакордони тощо.
Все це негативно впливає на кожного українця, зростає рівень тривоги та паніки.
Тож українські культурні діячі звернулися до світових лідерів з проханням докласти всіх зусиль для миру в Україні.
На сайті Міністерства культури та інформаційної політики з’явилося офіційне звернення письменників, художників, композиторів тощо з закликом до миру.
Сьогодні Україна як ніколи потребує миру.
Сьогодні Україна як ніколи потребує миру.
— Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра — викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу, — йдеться у зверненні.
Діячі закликали Росію негайно відвести війська. А світових лідерів не на словах довести, що вони за мир.
— Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони.
Впевнені, що жити в мирному світі — пріоритет і для вас, і для нас.
Впевнені, що жити в мирному світі — пріоритет і для вас, і для нас.
У зверненні йшлося про те, що українці хочуть спокійно ходити на улюблену роботу, адже працювати й творити під звуки гармат — неможливо.
— Зрозумійте, коли грає музика чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник — гуркіт гармат не може пасувати такій роботі.
Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми.
Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми.
І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі, — йдеться у зверненні.
Звернення підписало понад 500 осіб. Серед них:
Раніше ми розповідали неймовірну історію диригентки Оксани Линів, яка навчалася у львівському музучилищі й виступала в Королівській опері Лондона.