Як ніколи потребуємо миру! Українські культурні діячі звернулися до світових лідерів

Останнім часом напруга в нашій країні зросла до максимуму. Звідусіль — новини про можливе вторгнення, про закриті авіакордони тощо.

Все це негативно впливає на кожного українця, зростає рівень тривоги та паніки.

Тож українські культурні діячі звернулися до світових лідерів з проханням докласти всіх зусиль для миру в Україні.

На сайті Міністерства культури та інформаційної політики з’явилося офіційне звернення письменників, художників, композиторів тощо з закликом до миру.

Сьогодні Україна як ніколи потребує миру.

— Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра — викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу, — йдеться у зверненні.

Діячі закликали Росію негайно відвести війська. А світових лідерів не на словах довести, що вони за мир.

— Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони.

Впевнені, що жити в мирному світі — пріоритет і для вас, і для нас.

У зверненні йшлося про те, що українці хочуть спокійно ходити на улюблену роботу, адже працювати й творити під звуки гармат — неможливо.

— Зрозумійте, коли грає музика чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник — гуркіт гармат не може пасувати такій роботі.

Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми.

І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі, — йдеться у зверненні.

Звернення підписало понад 500 осіб. Серед них:

Оксана Линів, диригентка;

Катерина Павленко, співачка, солістка гурту GO-А;

Ірена Карпа, письменниця;

Сергій Лозниця, режисер;

Олег Сенцов, режисер;

Влад Троїцький, режисер, продюсер, засновник GogolFest;

Віктор Сидоренко, художник, директор Українського інституту сучасного мистецтва;

Іванна Сахно, акторка;

Ірма Вітовська, акторка;

Сергій Жадан, письменник;

Ткаченко Олександр, міністр культури та інформаційної політики;

Олег Скрипка, співак;

Марія Єфросиніна, телеведуча, громадська діячка, Почесна Амбасадорка ООН у галузі народонаселення;

Наталія Жижченко, співачка, вокалістка гурту ONUKA та інші.

Раніше ми розповідали неймовірну історію диригентки Оксани Линів, яка навчалася у львівському музучилищі й виступала в Королівській опері Лондона.