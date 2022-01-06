Зі львівського музучилища до Королівської опери Лондона — шлях обдарованої української диригентки

Стійка, непокірна та працьовита. Це історія про талановиту українку-диригентку Оксану Линів, яка підкорила світові театри й продовжує здобувати визнання на міжнародних сценах.

Сьогодні, 6 січня, вона святкує своє 44-річчя. У такому молодому віці Оксана вже встигла попрацювати в провідних операх Європи та навіть очолити їх!

Тільки за 2021 рік українка дебютувала в Болоньї, Римі, Парижі, Байройті та Лондонській королівській опері.

Хоча ще донедавна уявити жінку-диригентку було складно, бо чоловіки здавна міцно зайняли позиції в цій професії.

З чого все почалося

Коли батьки займаються однією професією, діти часто розчаровуються в ній і обирають зовсім іншу стежку в житті.

Та це не про Оксану. Вирісши в родині музикантів у містечку Броди Львівської області, жінка з дитинства мріяла про сцену.

Уже в 16 років вона вперше диригувала оркестром.

Закінчила Львівське музучилище ім. Станіслава Людкевича та Львівську державну музичну академію ім. Миколи Лисенка.

Шлях до визнання

А потім почалася дивовижна історія її творчої роботи в оркестрах та театрах України, Австрії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Японії та ще багатьох країн.

Хоча Оксана Линів проводить 90% часу за кордоном, вона не втрачає ниточки зв’язку з рідною землею. Так, вона заснувала міжнародний фестиваль LvivMozArt, куди запрошує солістів та колективи з усього світу.

А у 2016 році з ініціативи диригентки з’явився Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU — перший і єдиний молодіжний оркестр на Батьківщині.

Про нагороди обдарованої диригентки можна довго говорити. Серед них орден княгині Ольги ІІІ ступеня, який їй вручив до 30-ї річниці Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський.

У 2020 році українка стала найкращою диригенткою за версією Oper!Awards.

А нещодавно Українсько-американський фонд нагородив Оксану званням Зірка України 2021.

Чим живе диригентка зараз

Цей рік для мене був особливим, переломним, був роком зламів стереотипів, складних завдань, великих досягнень, був роком змін, — ділиться Оксана Линів на своїй сторінці у Facebook.

Маючи за спиною досвід роботи з десятками провідних театрів світу, тепер вона — жінка-диригентка — вперше за історію Болонського муніципального театру Комунале (Teatro Comunale Bologna) очолить його на три роки. Цій новині британська газета The Guardian присвятила свою першу шпальту.

Проте це не перший досвід Оксани в ролі головної диригентки.

У минулому вона також стала першою жінкою, яка керувала оперою та оркестром в австрійському місті Грац.

Як сьогодні пам‘ятаю той день генеральної репетиції. Я дуже хвилювалася, адже це був мій перший контракт на посаді головного диригента, після чотирьох років асистенції в Мюнхені.

Ось так Оксана згадує про свою прем’єру в Граці.

А в липні 2021 Байройтський оперний фестиваль у Німеччині вперше за свою 145-річну історію побачив жінку-диригентку, яка виступала перед тодішньою канцлеркою країни Ангелою Меркель.

Українська перспектива

Сумно лиш те, що відомі у всьому світі українці маловідомі на Батьківщині.

У грудні 2021 року Оксана Линів виступила в Королівській опері Лондона. Виставу дивилися в 35 країнах світу. Але не в Україні.

Жоден український кінотеатр не взяв трансляції сезону Ковент Ґардену, хоча вперше за майже 300-річну історію цього всесвітньо відомого театру тут також виступила українська диригентка.

Наша країна ще поки якось не в загальносвітовому тренді, коли навіть такі події можна зробити доступними для всіх, — з жалем розповіла Оксана своїй аудиторії.

У День народження почесної амбасадорки Львова редакція Вікон бажає Оксані Линів натхнення продовжувати розвивати класичну музику в Україні та розкривати очі світу на таланти українців.

А якщо ти цікавишся українською сучасною музикою, пропонуємо переглянути інтерв’ю з Артемом Пивоваровим про його перші кроки у творчості, підтримку близьких та спогади з дитинства.