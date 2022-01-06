Розповіді

Зі львівського музучилища до Королівської опери Лондона — шлях обдарованої української диригентки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Січня 2022, 15:15
Оксана Линів - історія української диригентки
Фото: Facebook

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