Из Львовского музучилища в Королевскую оперу Лондона — путь одаренного украинского дирижера

Устойчивая, непокорная и трудолюбивая. Это история о талантливой украинке-дирижере Оксане Лынив, которая покорила мировые театры и продолжает получать признание на международных сценах.

Сегодня, 6 января, она отмечает свое 44-летие. В таком молодом возрасте Оксана уже успела поработать в ведущих операх Европы и даже возглавить их!

Только в течение 2021 года украинка дебютировала в Болонье, Риме, Париже, Байройте и Лондонской королевской опере.

Хотя еще недавно представить женщину-дирижера было сложно, потому что мужчины издавна крепко заняли позиции в этой профессии.

С чего все началось

Когда родители занимаются одной профессией, дети часто разочаровываются в ней и выбирают другую тропу в жизни.

Но это не об Оксане. Выросшая в семье музыкантов в городке Броды Львовской области, женщина с детства мечтала о сцене.

Уже в 16 лет она впервые дирижировала оркестром.

Окончила Львовское музучилище им. Станислава Людкевича и Львовскую государственную музыкальную академию им. Николая Лысенко.

Путь к признанию

А затем началась удивительная история ее творческой работы в оркестрах и театрах Украины, Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Японии и многих других стран.

Хотя Оксана Лынив проводит 90% времени за границей, она не теряет ниточку связи с родной землей. Так, она основала международный фестиваль LvivMozArt, куда приглашает солистов и коллективы со всего мира.

А в 2016 году по инициативе дирижера появился Молодежный симфонический оркестр Украины/YsOU — первый и единственный молодежный оркестр на родине.

О наградах одаренного дирижера можно долго говорить. Среди них орден княгини Ольги III степени, который ей вручил к 30-летию Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский.

В 2020 году украинка стала лучшим дирижером по версии Oper!Awards.

А недавно Украинско-американский фонд наградил Оксану званием Звезда Украины 2021.

Чем живет дирижер сейчас

Этот год для меня был особенным, переломным, был годом разрушения стереотипов, сложных задач, больших достижений, был годом перемен, — делится Оксана Лынив на своей странице в Facebook.

Имея за спиной опыт работы с десятками ведущих театров мира, теперь она — женщина-дирижер — впервые за историю Болонского муниципального театра Коммунале (Teatro Comunale Bologna) возглавит его на три года. Этой новости британская газета The Guardian посвятила свою первую полосу.

Однако это не первый опыт Оксаны в роли главного дирижера.

В прошлом она также стала первой женщиной, руководившей оперой и оркестром в австрийском городе Грац.

Как сегодня помню тот день генеральной репетиции. Я очень волновалась, ведь это был мой первый контракт в должности главного дирижера после четырех лет ассистенции в Мюнхене.

Вот так Оксана вспоминает о своей премьере в Граце.

А в июле 2021 года Байройтский оперный фестиваль в Германии впервые за свою 145-летнюю историю увидел женщину-дирижера, выступавшую перед тогдашним канцлером страны Ангелой Меркель.

Украинская перспектива

Грустно, что известные во всем мире украинцы малоизвестны на родине.

В декабре 2021 года Оксана Лынив выступила в Королевской опере Лондона. Спектакль смотрели в 35 странах мира. Но не в Украине.

Ни один украинский кинотеатр не взял трансляции сезона Ковент Гардена, хотя впервые за почти 300-летнюю историю этого всемирно известного театра здесь также выступила украинская дирижер.

Наша страна еще пока как-то не в общемировом тренде, когда даже такие события можно сделать доступными для всех, — с сожалением рассказала Оксана своей аудитории.

В День рождения почётного амбассадора Львова редакция Вікон желает Оксане Лынив вдохновения продолжать развивать классическую музыку в Украине и раскрывать глаза мира на таланты украинцев.

А если ты интересуешься украинской современной музыкой, предлагаем посмотреть интервью с Артемом Пивоваровым о его первых шагах в творчестве, поддержке близких и воспоминаниях из детства.