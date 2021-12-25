Мы все боимся остаться одни: Артем Пивоваров о поддержке близких и благотворительности на праздники

Артем Пивоваров — феномен современной украинской музыкальной традиции. Это вдохновляющий человек.

После десятиминутного разговора с ним чувствуешь заряд любви ко всему миру и детский энтузиазм, как после того новогоднего утра в пять лет.

Певец рассказал Викнам о своих первых шагах в творчестве, поддержке близких и воспоминаниях с детства.

Как вы думаете, почему некоторые люди делают добро именно в праздники?

Думаю, потому что не у всех есть осознание того, что ты должен делиться с людьми независимо от времени года. Отдавать любовь и энергию.

Однако я думаю, что это больше какое-то ментальное чувство единства, которое приходит к нам всем в момент семейных больших празднований.

У вас с детства привычка помогать другим?

Если говорить о благотворительности, мы всегда стараемся поддерживать других. Просто не хочу говорить об этом громко.

Когда мы во время тура приезжаем в какой-нибудь город и у нас есть время, то пытаемся посещать детские дома. Поздравляем детей с праздниками или просто так без повода приходим к ним.

Привозим какие-то сладости, подарки, обмениваемся вместе энергией и поем песни. Плюс есть еще инициативы как от меня, так и со стороны моей команды, когда мы поддерживаем отдельных людей.

Сейчас очень популярна теория о пяти языках любви. Каким образом вы выражаете свои чувства к близким?

В первую очередь это, конечно же, ментальная поддержка, это разговоры обо всем и ни о чем. Потому что иногда важно просто поговорить с человеком на любые темы. Важно, чтобы у него было понимание, что он в этой жизни не один.

Мы все боимся остаться одни.

И особенно творческие люди, потому я стараюсь выводить как себя, так и близких из такого состояния.

А дальше уже все остальное. Это может быть проявление материальной поддержки.

Или же проявление чувств и заботы в форме объятий, поцелуев, времяпрепровождения в экстремальных ситуациях, или просто быть рядом с человеком, несмотря на его смены настроения.

Это все есть энергия, и если мы правильно распределяем ее, то люди, которые любят нас, чувствуют это в разных формах.

Как вы проявляли любовь к близким в детстве? Возможно, делали какие-нибудь подарки?

Я что-то рисовал постоянно. С раннего детства, лет с десяти, начал писать песни, сочинял какие-то образы.

Мы с моими товарищами, которые приходили к нам вместе со своими семьями, придумывали сценки, разыгрывали концерты, включали магнитофон и выступали для наших родителей. Это была исключительно наша инициатива.

У вас с тех пор еще остались какие-нибудь традиции?

Обязательно мы поддерживаем связь с моей крестной мамой и ее семьей. Мы носим кутью на Рождество.

Вообще это человек (крестный — ред.), который играет неотъемлемую роль в моей жизни. Поэтому мы постоянно с ней видимся не только на Новый год, но когда я просто приезжаю к родителям.

Она преподавала у меня в школе и прививала любовь к украинской поэзии и литературе в целом. И даже сейчас, когда у меня есть свой проект под названием Твои стихи, мои ноты, в котором мы приглашаем разных артистов из разных жанров, разных плеяд и культур, я советуюсь с ней.

Пишу ей, присылаю стихи, а она предлагает мне какие-нибудь другие варианты.

У вас появилось желание писать еще тогда, в школьное время?

Я начал создавать песни лет в 10-11, а уже в 12 пришло осознание, что мне хочется писать их на разных языках. У меня даже есть тетрадь, где записаны мои первые стихи на украинском языке.

Они, конечно же, были совершенно на другом ментальном уровне. И сейчас, если их почитать, то можно много и долго улыбаться. Но это та любовь, которую прививала мне моя крестная.

Вы не боялись поделиться своими стихами и песнями с другими? Не опасались критики?

Я всегда был самодостаточным. И даже если я что-то показывал своим родственникам, а они говорили о том, что я что-то сделал не так, то это было очень редко.

Но я не просил совета для того, чтобы его услышать. Это был только риторический вопрос, который я всегда задавал.

Мне просто было нужно, чтобы меня услышали.

Во всем остальном я обычно старался сам все делать и не обращал внимания на критику.

Кто больше всего поддерживал ваше желание писать песни?

Дедушка меня очень поддерживал в решении писать песню в одном формате или в другом. Он очень много читал, и у него было такое придирчивое отношение к моим текстам.

Он говорил мне, что у меня там много воды и непонятных слов. И в принципе это то, что оставило отпечаток в моей душе.

И я до сих пор стараюсь, кроме концепции, которая есть в моих альбомах, в течение многих лет придерживаться определенной формулы написания, которая будет свойственна мне, и за которую мне не будет стыдно.

Сейчас у меня есть поддержка со стороны слушателей, моей команды и, конечно же, моих близких людей.

Если тебе хочется, кроме танцев еще чем-нибудь занять себя, пока слушаешь музыку Артема Пивоварова, то хорошей идеей может оказаться почитать какую-нибудь украинскую книгу. Может быть, новый роман от Дары Корний? Читай эксклюзивное интервью писательницы о книге Троян-зелье.