Вернуться мыслями к родной стране: Артем Пивоваров совместно с NK записали песню на стихи Тычины

Украинская современная музыка — неповторимая и чувственная. А если положить современное звучание на стихи известных украинских классиков — литературные творения приобретают новое значение. Наши артисты сейчас актуализируют национальное культурное достояние с помощью разных музыкальных проектов.

Артем Пивоваров и NK на основе инициативы Твої вірші, мої ноти создали песню Там у тополі на стихотворение Павла Тычины. Создатели композиции объединили в песне сразу два стихотворения украинского поэта: Там тополі у полі и Де тополя росте.

Павло Тычина очень любил природу и талантливо изображал ее в поэзии. С помощью метафор и реалистического описания деталей Тычина умело изображал красоту и единение человека с природой.

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Один из авторов и инициатор проекта Артем Пивоваров рассказывает о собственном видении нового творения так: многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей, поэтому работа Там у тополі — мысленно перенестись в родной край при прослушивании песни или просмотре видео.

— В своих произведениях Павло Тычина очень искусно описывает природу и взаимодействие человека с ней. Его поэзия полна любовью к украинским пейзажам. К тому же поэт настолько метко передает каждую деталь, что можно практически почувствовать буйный ветер, пение тополя или шум ржи, о которых он пишет.

А певица Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, признается, что всегда с особым увлечением работает над украиноязычными песнями, потому что наш язык — неповторим. А еще говорит: проект Твої вірші, мої ноти стал для нее интересным экспериментом, объединившим нашу современность с украинской классикой.

— В песне Там у тополі звучат слова славного Павла Тычины из двух невероятных произведений, в которых тополь — символ величия человеческого духа, его жажда свободы и счастья. Сегодня для всех украинцев это особый смысл.

Потому было по-настоящему трогательно записывать эту работу. Хотелось вокально передать энергию и мощь, которыми пронизаны слова автора, и подчеркнуть это качественным мощным музыкальным сопровождением.

Я думаю, что нам удалось, и надеюсь, слушатели почувствуют мысль, которую сам автор вкладывал в каждое слово и которую мы постарались воспроизвести в каждом звуке, — заключает она.

Слушать песню можно на всех музыкальных площадках.

О предыдущей работе Артема Пивоварова с певицей Alyona Alyona мы писали ранее.

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