Взяв за основу Пантелеймона Кулиша: Артем Пивоваров и alyona alyona выпустили песню Люлі-люлі

Боевые действия в Украине заставляют каждого из нас переосмыслить свое место и предназначение в мире. Нередко с осознанием того, что что-то делаешь не так, приходит и чувство одиночества и отчуждения. На эту тему рефлексируют и украинские певцы Артем Пивоваров и alyona alyona.

В последний день сентября артисты в рамках культурного проекта Твої вірші, мої ноти представили совместную работу Люлі-люлі, в основе которой лежит поэзия Пантелеймона Кулиша.

Смыслы Люлі-люлі

Сами исполнители убеждают, что они стали олицетворением двух состояний, которые проживает человек в моменты размышлений. Кто-то, как alyona alyona, витает в собственных воспоминаниях и переходит к ним, как из комнаты в комнату. Артем стоит посреди природы и наблюдает за изменениями его чистых помыслов.

Песня несет единый смысл: в конце концов, все мы путешественники, летающие в собственных мыслях и стремящиеся так или иначе заполнить душевную пустоту.

Alyona alyona делится: часто разочарования в жизни, неудачи и боль вынуждают наше сердце закрыться и больше никому не доверять. Но когда одиночество заполняет все вокруг и начинает давить — мы ищем немного покоя и вдохновения для того, чтобы перезагрузиться и снова открыть для нового.

— Взяв за основу стихотворение Кулиша, этот момент отчаяния, каждый из нас трансформировал его из точки в запятую, потому что мы верим, что свет все же победит тьму.

— Работа Люлі-люлі изображает внутренний мир человека, которого охватило чувство одиночества и отчуждения. В этом состоянии сейчас находится едва ли не каждый украинец, независимо от места нахождения и количества людей вокруг. В такие моменты включается защитная реакция: хочется закрыть свое сердце и потеряться в воспоминаниях, — делится певец и инициатор культурного проекта Твої вірші, мої ноти Артем Пивоваров.

Кстати, Твої вірші, мої ноти призваны популяризировать и поддерживать украинскую культуру даже во время войны: украинских поэтов и писателей показывают через призму музыки.

Проект берет в основу песен произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других величайших украинских поэтов.

Порой действительно надо уединиться, восстановить внутреннюю энергию и силы, чтобы впоследствии продолжить заполнять соты памяти событиями, к которым захочется возвращаться, — заключает Пивоваров.

Война способствует появлению новых лиц на украинской музыкальной сцене. Ищи новых исполнителей и их песни в нашем материале.

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